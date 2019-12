Zobaczcie zwiastun "Wiedźmina" w języku śląskim. Oto "Hekser"

Język śląski dla reszty Polaków jest zabawny. Wszystkie "ciule", "gorole" i "to je" wywołują salwy śmiechu. Dlatego też użytkownik YouTube'a Niklaus Pieron przygotował "śląską parodię Wiedźmina" i zaproponował Netfliksowi przygotowanie dublażu w wersji śląskiej. My osobiście jesteśmy jak najbardziej za, ale pod warunkiem, że głosy wszystkim postaciom będzie użyczał Pieron, ponieważ robi to po prostu genialnie.

Wiedźmin po śląsku [WIDEO]

Nie ma po co przeciągać nieuniknionego - zobaczcie zwiastun HEKSERA:

Produkcja oryginalna jeszcze przed premierą pierwszego sezonu dostała oficjalne pozwolenie na kontynuację. Twórcy serialu już pracują nad drugim sezonem, a fanom "Wiedźmina" pozostaje czekać na nowe przygody Geralta, Yenefer i Ciri. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe odcinki trafią na Netflix.

