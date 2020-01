10 najlepszych horrorów ostatniej dekady. Które przeraziły nas najbardziej?

Horror przeżywa obecnie istny renesans. W ostatnich latach ukazało się wiele godnych uwagi propozycji dla miłośników grozy. Które z nich były jednak najlepsze? Przedstawiamy dziesięć tytułów.

Top 10 - najlepsze horrory ostatniej dekady

Do najpopularniejszych horrorów ostatnich lat zaliczają się z pewnością perypetie małżeństwa Warrenów oraz mrożące krew w żyłach starcie Klubu Frajerów z Pennywise'em. To jednak nie wszystko. W ciągu ostatniej dekady kino grozy miało nam naprawdę wiele do zaoferowania. Przed wami lista absolutnie najlepszych horrorów ostatnich dziesięciu lat.

10. "Suspiria" (2018), reż. Luca Guadagnino

Amerykański remake kultowej włoskiej produkcji z lat siedemdziesiątych. "Suspiria" to opowieść o amerykańskiej baletnicy, która rozpoczyna naukę w prestiżowej niemieckiej akademii tańca. Okazuje się, że tuż przed jej przyjazdem zniknęła jednak z uczennic, a szkoła kryje wiele mrocznych tajemnic.

Zobacz też: Recenzja filmu "Suspiria"

9. "Ciche miejsce" (2018), reż. John Krasinski

Horror science fiction przedstawiający postpokaliptyczną rzeczywistość, w której świat opanowały potwory czułe na nawet najdrobniejszy dźwięk. W trakcie seansu śledzimy losy pięcioosobowej rodziny, która stara się przeżyć w tych nowych, przedziwnych warunkach.

8. "Babadook" (2014), reż. Jennifer Kent

"Babadook" to umiejętne połączenie horroru z kinem psychologicznym, dzięki czemu nie jest płytkim popcornowym straszakiem. Poznajemy tu historię kobiety, której sześcioletni synek zarzeka się, że nocą nawiedza go tytułowy potwór. Wówczas pojawia się pytanie, czy w domu naprawdę dzieją się rzeczy rodem z sennego koszmaru, czy bohaterowie zaczynają po prostu tracić zmysły?

7. "Uciekaj!" (2017), reż. Jordan Peele

Zdobywca Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. "Uciekaj!" przedstawia historię czarnoskórego mężczyzny, który wybiera się z dziewczyną na weekend do jej rodziców. Dość szybko orientuje się, że rodzice partnerki nie są takimi ludźmi, na jakich się kreują, a atmosfera w posiadłości staje się coraz bardziej napięta.

6. "Midsommar. W biały dzień" (2019), reż. Ari Aster

Psychodeliczny horror, którego akcja rozgrywa się niemal w całości za dnia, co jest dość rzadkim zjawiskiem. Przedstawia historię młodej dziewczyny, która owładnięta żałobą po zmarłej siostrze, udaje się z chłopakiem i przyjaciółmi do odizolowanej od świata szwedzkiej wioski. Gdy młodzi poznają miejscowe tradycje, to co miało być zwykłym wakacyjnym wyjazdem, zmienia się w nieprawdopodobny koszmar.

5. "Obecność" (2013), reż. James Wan

Jeden z najpopularniejszych horrorów ostatnich lat, który zapoczątkował własne uniwersum. I choć spin-offy wołają raczej o pomstę do Nieba, "Obecność" doskonale sprawdza się w roli klasycznego horroru o duchach. Film Jamesa Wana przedstawia historię rodziny, która wprowadziwszy się do nowego domu, ze zgrozą odkryła, że jest z nim coś nie tak. Na pomoc wezwano Eda i Lorraine Warrenów, znane małżeństwo demonologów.

4. "Coś za mną chodzi" (2014)

Ciekawy horror z dość oryginalnym zamysłem fabularnym. Śledzimy tu losy młodej dziewczyny, która po odbyciu stosunku naznaczona zostaje klątwą. Od te pory gdziekolwiek się ruszy, śledzi ją tajemnicza siła, która może przybrać oblicze dowolnej osoby.

3. "Lighthouse" (2019), reż. Robert Eggers

Sugestywny i psychodeliczny horror przedstawiający historię dwóch latarników. Mężczyźni, znajdując się na odciętej od świata wyspie, muszą stawić czoła doskwierającej samotności i narastającej paranoi.

2. "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" (2015), reż. Robert Eggers

Kolejna propozycja od Roberta Eggersa. Tym razem rzecz dzieje się w Nowej Anglii lat 30. XVII wieku. Poznajemy tu historię małżeństwa, które wraz z piątką dzieci wiedzie biedne, acz spokojne życie. Gdy jednak plony zaczynają niszczeć, a najmłodszy z synów znika, bliscy stają się dla siebie śmiertelnymi wrogami.

1. "Dziedzictwo. Hereditary" (2018), reż. Ari Aster

Horror, który nie tylko potrafi przestraszyć, ale po odarciu z otoczki grozy, wciąż broni się jako pełnoprawny film. Dzieło Ariego Astera to dokonały dowód na to, że nie ma lepszego połączenia, niż miks horroru z rodzinnym dramatem. Poznajemy tu historię rodziny Grahamów, których po śmierci seniorki rodu zaczynają nawiedzać coraz dziwniejsze zdarzenia.

Dziesięć powyższych tytułów uznaliśmy za absolutnie najlepszych reprezentantów kina grozy ostatniej dekady. To jednak nie wszystko, co gatunek horroru był nam w stanie zaoferować. Na uznanie zasługują również druga część "Obecności", pierwsza część "To", "Sinister" oraz "To my".

