92. gala wręczenia Oscarów okazała się klapą? Transmisja zanotowała najniższą oglądalność od 19 lat

92. gala wręczenia Oscarów nie była zbyt zaskakującym wydarzeniem, głównie dlatego, że członkowie Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej rozdali statuetki bardzo bardzo przewidywalnie, ale jednocześnie sprawiedliwie. W tym roku konkurencja była naprawdę spora i wśród nominowanych tytułów pojawiło się wiele bardzo dobrych produkcji. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik oglądalności imprezy był w tym roku rekordowo niski.

Oscary 2020 - najniższy wynik oglądalności od 2001 roku

Jak podaje The Hollywood Reporter, ABC - stacja transmitującej rozdanie statuetek nie jest zadowolona po relacji z imprezy. Oscary 2020 obejrzało jedynie 23,6 milionów widzów. Tak wynika z danych zebranych przez firmę Nielsen Holdings Plc. Trudno przewidywać, co było przyczyną tego stanu rzeczy. Tak samo, jak w roku 2019 gala odbyła się bez prowadzącego. W zeszłym roku słupki oglądalności jednak podskoczyły.Tym razem było odwrotnie, chociaż nie zabrakło zaskoczeń - największym było między innymi docenienie przez członków Akademii Filmowe filmu "Parasite". Południowokoreańska produkcja zdobyła 4 statuetki, w tym dla Najlepszego filmu.

Chociaż liczba 23,6 milionów widzów wydaje się dość duża, w standardach ABC można ją przeliczyć na średnią oglądalność popularnego sitcomu. Po wielkim święcie kina, jakim są Oscary, producenci gali zapewne spodziewali się o wiele lepszego wyniku. Oscary zaliczyły 20% spadek oglądalności w porównaniu z zeszłym rokiem. 6 milionów widzów mniej to bardzo duża strata. Co prawda od 1998 roku Oscary co roku odnotowują coraz mniejszą oglądalność, ale tegoroczny wynik jest najniższą liczbą widzów od 19 lat.

Warto jednak wspomnieć, że powyższe statystyki odnoszą się do oglądalności telewizyjnej. Oscary od kilku lat na terenie Stanów Zjednoczonych można również oglądać za pośrednictwem streamingu w internecie. Na razie nie wiemy ilu użytkowników YouTube'a obejrzało 92. rozdanie Oscarów, ale niewykluczone, że kilka "zgubionych" milionów widzów powróci w ogólnym rozrachunku z uwzględnieniem osób, oglądających relację w sieci.

Nie zapominajmy też, że spadek oglądalności wcale nie oznacza spadku zainteresowania Oscarami. Oscary 2020 zanotowały 19% wzrost popularności w mediach społecznościowych. Być może w przyszłym roku stacja ABC spróbuje wykorzystać w jakiś sposób internet, by zwiększyć oglądalność show.

