"365 dni" określa się mianem "polskiego Greya" nie bez przyczyny. W książce Blanki Lipińskiej roiło się od ostrych scen seksu i oficjalny zwiastun filmu pokazał, że twórcy postanowili stworzyć erotyk podobny do "Greya". Co ciekawe trailer do filmu “365 dni” jest jednym z najczęściej oglądanych zapowiedzi w historii polskiego.

Aktor z "365 dni" wydał singiel "Feel it". Internauci uważają, że to plagiat piosenki z "50 Twarzy Greya"

Włoski aktor Michele Morrone, który wcielił się w głównego bohatera, wydał swój pierwszy singiel. Za numer odpowiadają Patryk Kumór i Minu. W teledysku do tego kawałka pojawiły się wcześniej niepublikowane fragmenty filmu "365 dni".

Utwór "Feel it" zapowiada debiutancką płytę "Dark Room", która ukaże się 14 lutego 2020 i jest zarazem soundtrackiem do filmu.

Co ciekawe internauci zauważyli, że singiel "Feel it" bardzo przypomina kawałek, który wykorzystano w filmie "50 Twarzy Greya". Mowa o "Earned It" z repertuaru The Weeknd. Czy mamy do czynienia z plagiatem?

"365 dni" - kiedy premiera filmu?

W filmie "365 dni" oprócz Michele Morrone zobaczymy Annę-Marię Sieklucką, jak również Nataszę Urbańską, Magdalenę Lamparską, Grażynę Szapołowską, Tomasza Stockingera, Bronisława Wrocławskiego i Mateusza Łasowskiego. Reżyserką filmu jest Barbara Białowąs. Premiera filmu "365 dni" odbędzie się 7 lutego 2020 roku.