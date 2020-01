Aktorka z "Kapitana Ameryki" przyznała, że zabiła swoją matkę w samoobronie

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, aktorka Mollie Fitzgerald została aresztowana za morderstwo 68-letniej Patricii Fitzgerald, swojej matki. Jak podaje serwis TMZ, według nowych raportów policji, aktorka wdała się w konflikt ze swoją matką, a do jej śmierci doszło w wyniku obrony własnej. Podobno powtarzała policji, że starsza z kobiet "nacierała na nią z nożem, więc musiała się bronić".

Aktorka zamordowała własną matkę w obronie własnej?

Później zdradziła, że najpierw rozbroiła Patricię, a dopiero potem dźgnęła ją czterokrotnie w plecy. Z innej strony są natomiast głosy TMZ, które mówią, że według autopsji to Mollie zaatakowała swoją matkę:

" Autopsja wyjawiła, że to to Patricia Fitzgerald broniła się przed atakiem noża. Ma na dłoniach obrażenia, które wyglądają na obrażenia obronne. Jeden z ciosów prawie odciął jej kciuka. Miała też siniaki na twarzy, ustach oraz szyi. "

Co więcej, w autopsji napisano, że koroner nie odnalazł żadnych obrażeń, które sugerowałyby, by to Patricia miała w rękach narzędzie zbrodni. Domniemana morderczyni została oskarżona o świadome morderstwo i została zamknięta w Areszcie Hrabstwa Johnson. Jej kaucja wynosi 500 tysięcy dolarów.

Jeśli Fitzgerald zostanie skazana, to grozi jej do 54 lat więzienia. Minimalna kara wynosi natomiast 12 i pół roku pozbawienia wolności. Następna rozprawa Mollie Fitzgerald odbędzie się 29 stycznia 2020 roku.