Amber Heard przyznała się do bicia Johnny'ego Deppa. Wyciekły kompromitujące ją nagrania

Spór pomiędzy Amber Heard i Johnnym Deppem trwa od lat. Od kiedy w 2015 roku do ich rezydencji wezwana została policja, byli małżonkowie obrzucają się wzajemnie rozmaitymi oskarżeniami. Dotyczą one głównie stosowania przemocy fizycznej. Początkowo to gwiazda "Aquamana" oskarżała byłego męża o rękoczyny. Ten odpowiedział jej tym samym, zarzekając się, że jest w posiadaniu realnych dowodów jej winy. Najnowsze nagrania opublikowane przez Daily Mail zdają się potwierdzać jego wersję wydarzeń. Słyszymy na nich bowiem, jak Amber Heard przyznaje się do bicia swojego ówczesnego męża.

Amber Heard przyznała się do bicia Johnny'ego Deppa

Medialny rozwód i ciężar oskarżeń ze strony byłej żony, źle wpłynęły na karierę zawodową Deppa. Aktor został nawet wyrzucony z serii filmowej, w której był największą gwiazdą. W ostatnim czasie jego poparcie jednak rosło, a opinia publiczna coraz mniej wierzyła jego byłej małżonce. Zwłaszcza, że Depp nie jest pierwszą osobą oskarżającą aktorkę o agresję i przemoc fizyczną.

Brytyjski tabloid Daily Mail opublikował w piątek nagrania pochodzące z jednej z małżeńskich sesji Heard i Deppa. Miało to miejsce w 2015 roku. Słyszymy na nich, jak Amber Heard stwierdza, że biła swojego męża, ale go nie tłukła, bo używała otwartej dłoni, nie pięści.

" Przepraszam, że nie uderzyłam Cię w twarz w odpowiedni sposób. Ale nie tłukłam Cię, tylko uderzałam. Kochanie, nie byłeś tłuczony. [...] Nic Ci nie jest, nie zrobiłam Ci krzywdy. Nie tłukłam Cię, tylko biłam. "

Na nagrani słyszymy, jak Johnny Depp - mimo wszystko - wyznaje miłość swej agresywnej małżonce. Zapewnia, że nie chce się z nią rozwodzić, pragnie tylko spokoju. W odpowiedzi słyszy deklarację Heard, która stwierdza, że czasem zwyczajnie nad sobą nie panuje.

" Nie mogę Ci obiecać, że będzie idealnie. Nie mogę Ci obiecać, że nie dojdzie ponownie do rękoczynów. Po prostu czasem się ku*wa tak denerwuję, że tracę kontrolę. "

Daily Mail zapewnia, że jest w posiadaniu większej ilości nagrań pogrążających Amber Heard. Jak ten przeciek wpłynie na toczące się postępowanie sądowe? O tym zapewne już wkrótce się przekonamy.

