Antek Królikowski to polski Leonardo DiCaprio? Tak twierdzi Patryk Vega

Antoni Królikowski nawiązał współpracę z Patrykiem Vegą za sprawą jego głośnego filmu o patologii na polskiej scenie politycznej. Młody aktor wcielił się wówczas w butnego, prymitywnego i nadużywającego swojej pozycji polityka. Widocznie współpraca obu z panów przypadła do gustu. Patryk Vega, zachwycony aktorskim talentem Antka, obsadził go w głównej roli w swoim najnowszym filmie. Reżyser wypowiedział się na temat roli Królikowskiego w "Bad Boyu". Oprócz komplementów pojawiło się nie lada porównanie.

Na wstępie Patryk Vega odniósł się do fabuły filmu, który ma za zadanie obnażyć mroczne oblicze polskiego środowiska piłkarskiego. Opowiedział również o kreowanych przez niego postaciach, których zadaniem jest szokowanie, przy jednoczesnym wzbudzaniu sympatii.

W moich filmach staram się okiełznywać mroczną stronę polskiej rzeczywistości i przybliżać ją widzom, powołując do życia postaci, które chociaż poruszają się w mroku, są przystępne i dają się lubić. Antek stworzył w "Bad boyu" stuprocentowego socjopatę, z którym można jednak sympatyzować. On fascynuje i sprawia, że idziemy za jego historią, jak po sznurku. "

Zobacz też: Łobuz kocha najbardziej, czyli Patryk Vega z nowym hitem. Oto pełny zwiastun "Bad Boy"

Następnie reżyser przeszedł do zachwytów nad aktorskim talentem Antka Królikowskiego. Młody aktor został porównany do jednego z najbardziej cenionych światowych aktorów - samego Leonardo DiCaprio.

"

Antek Królikowski to polski Leonardo DiCaprio. Byłem zafascynowany, kiedy oglądałem materiały zakulisowe z DiCaprio i obserwowałem, jak w ciągu kilku sekund wchodzi on w skrajny stan emocjonalny, stając się postacią, którą kreuje na ekranie. Antek też to ma. Posiada niesamowity instynkt, który sprawia, że w sposób totalny wchodzi w postać i gra sceny mając jakąś niesamowitą czujność. "