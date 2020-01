"Avatar 2" trendował na Twitterze, bo ludzie pisali, że nikt na niego nie czeka

Do premiery "Avatara 2" wciąż pozostały prawie dwa lata. Film będzie sequelem epickiej produkcji sci-fi od Jamesa Camerona z 2009 roku. Nowa część ma być pierwszą z czterech planowanych kontynuacji. Między pierwszymi dwoma filmami z serii minęło ponad 10 lat, więc sporo fanów jest ciekawych, jak rozwój technologii wpłynie na jakość "Avatara 2".

Avatar 2 trendował na Twitterze, bo nikt na niego nie czekał

W sieci niedawno pojawiły się pierwsze szkice koncepcyjne dotyczące "Avatara 2", a dużo osób debatuje, czy oczekiwanie na film ma jakikolwiek sens. Sporo użytkowników Twittera zaczęło się w ogóle zastanawiać, czy ktokolwiek w ogóle czeka na "Avatara 2" i wnioskując po tweetach, to wygląda na to, że produkcja raczej nie podbije serc widzów w taki sam sposób, co pierwowzór.

To tylko kilka przykładowych tweetów, których tak naprawdę były tysiące (hashtag Avatar2 trendował na amerykańskim Twitterze):

Cóż, czy "Avatar 2" okaże się być hitem? Tego dowiemy się dopiero w grudniu 2021 roku, gdy film zadebiutuje na ekranach kin.