"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to zwieńczenie nie tylko najnowszej trylogii, ale całej sagi Skywalkerów. Nic zatem dziwnego, że film wzbudza silne emocje. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę skrajne opinie dotyczące filmu, oraz możliwości fanów gwiezdnej sagi. Nie od dziś bowiem wiadomo, że z miłośnikami "Gwiezdnych wojen" lepiej nie zadzierać. Pewien mężczyzna zignorował to ostrzeżenie i w efekcie otrzymał cios pięścią w twarz.

Awantura w trakcie seansu najnowszych "Gwiezdnych wojen"

Do zdarzenia doszło podczas premiery IX epizodu w Scotiabank Theatre w Vancouver. Poszkodowany, o imieniu Joe Bond, wybrał się na film wraz z żoną. W trakcie seansu włączył telefon. W udzielonym później wywiadzie wyznał, że miał ku temu istotny powód. Sprawdzał bowiem, jak miewają się jego dwie córeczki, które zostały w domu pod opieką niani. Jednemu z fanów "Gwiezdnych wojen" się to jednak nie spodobało. Mężczyzna zaczął głośno komentować jego zachowanie, nie szczędząc przekleństw. Gdy zdezorientowany Bond spróbował uspokoić napastnika, ten uderzył go w twarz.

Obsługa kina wstrzymała projekcję filmu, a na sali pojawiła się ochrona. Agresywnego mężczyznę wyprowadzono z sali. Zanim jednak do tego doszło, mężczyzna dosadnie podzielił się swoją dezaprobatą z resztą zgromadzonych. Na nagraniu zamieszczonym poniżej słyszymy jak krzyczy, że jest prawdziwym fanem "Gwiezdnych wojen" oraz, że czekał na ten film rok, "a jakiś dupek włącza telefon".

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to wielki finał serii, który spotkał się z dość mieszanym odbiorem. Jest to dopiero drugi, po "Mroczny widmie", film z serii, który otrzymał status "nieświeży" w serwisie Rotten Tomatoes. Polska premiera filmu odbyła się 20 grudnia 2019 roku.

