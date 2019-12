Baby Yoda kontra Baby Groot. Zobacz słodki pojedynek w fanowskiej animacji [WIDEO]

Od premiery "Strażników Galaktyki 2" królem słodkości był Baby Groot. Jednak wraz z premierą serialu "The Mandalorian", uroczy drzewny stworek został zdetronizowany przez innego kosmitę - małego przedstawiciela rasy, do której należał mistrz Yoda. Po miesiącach oczekiwań w końcu doszło do spotkania dwóch bohaterów popularnych serii. Kto zwyciężył?

Baby Yoda kontra Baby Groot - spotkanie dwóch uroczych bohaterów

Fani od tygodni spierają się, która postać z małego i dużego ekranu zasługuje na miano najbardziej uroczej. Ostatnie miesiące zdecydowanie należą do Baby Yody, który zawładnął światem. Jednak są osoby podważające to zwycięstwo.

Twórcy kanału YouTube Mightyraccoon! postanowili sprawdzić, co by było, gdyby doszło do spotkania dwóch słodziutkich malców. Z tego powodu powstał prawie 5-minutowy animowany film krótkometrażowy pod tytułem "Baby Yoda meets Baby Groot". Jak zakończyło się to spotkanie?

Akcja zaczyna się od ulubionej czynności małego Strażnika Galaktyki - tańca do energicznej muzyki. Na scenę wkracza jednak mały odziany w szaty stworek, który najpierw konsumuje kosmicznego płaza, a następnie postanawia pobawić się odtwarzaczem Baby Groota. Wyłączenie muzyki oczywiście nie podoba się Baby Grootwi, który przechodzi do kontrataku. Baby Yoda używa jednak Mocy. Na szczęście finalnie dochodzi do porozumienia i obaj bohaterowie wywijają w najlepsze do muzyki.

Twórca "Baby Yoda meets Baby Groot" Saruhan Saral postanowił wykorzystać najbardziej charakterystyczne z działań obu bohaterów i zamieścić je w swoim filmie. Chociaż poziom technologiczny animacji nie dorównuje osiągnięciom Lucasfilm i Marvel Studios, jak na pracę amatora, jest naprawdę całkiem dobrze. Poza tym z filmu płynie pozytywne przesłanie, mówiące, że postacie mogą zgodnie koegzystować bez konieczności wybierania, który z nich jest lepszy.

"The Mandalorian" - kiedy finał 1. sezonu?

Z Baby Yodą pożegnamy się na jakiś czas, ponieważ pierwszy sezon "The Mandalorian" zbliża się do końca. 27 grudnia 2019 roku zadebiutuje ostatni odcinek serialu. Trwają jednak prace nad drugim sezonem, którego premiera nie jest jeszcze znana. "The Mandalorian" jest na razie dostępny jedynie na platformie Disney+, która funkcjonuje tylko w kilku państwach świata. Na razie nie wiadomo, kiedy serial będzie można obejrzeć legalnie w Polsce.

