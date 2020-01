Disney stworzy aktorską wersję filmu "Bambi"

Aktorskie wersje słynnych animacji Disneya są już faktem. Od kilku lat kina podbijają urealnione wariacje na temat słynnych bajek, które wychowały wiele pokoleń widzów na całym świecie. Okazuje się, że niebawem zobaczymy jedną z najbardziej wzruszających historii - "Bambiego", opowiadającego o jelonku, który stracił matkę.

"Bambi" - Disney stworzy aktorski remake filmu

Do tej pory powołano do życia aktorskie wersje takich przebojów jak "Księga dżungli", "Piękna i Bestia", "Dumbo", "Aladyn", "Król Lew" czy "Zakochany kundel". Na horyzoncie widać już "Mulan", "Małą Syrenkę", a także "Pinokia", którego wyreżyseruje Robert Zemeckis. Jak podaje serwis The Hollywood Reporter, dołączył do nich "Bambi". Twórcy już znaleźli osoby odpowiedzialne za scenariusz nadchodzącego filmu. Napiszą go Geneva Robertson-Dworet ("Kapitan Marvel") oraz Lindsey Beer ("Sierra Burges jest przegrywem").

Według źródła, nowy "Bambi" będzie powołany w tej samej manierze, co "Księga dżungli" czy "Króla Lwa" Jona Favreau - zupełnie inaczej niż w remake'u "Zakochanego kundla", gdzie w bohaterów wcielały się prawdziwe zwierzaki. Oznacza to, że słowo "aktorski" odniesie się jedynie do bohaterów ludzkich. Zwierzęta zostaną wygenerowane komputerowo. Wygląda na to, że Disney szykuje się do zarobienia kolejnego miliarda dolarów. Odświeżony "Bambi" ma szansę stać się kolejnym hitem, który przyciągnie do kin nie tylko osoby dobrze znające oryginał, jak i młodsze pokolenie, niemające do czynienia z filmem z 1942 roku.

"Bambi" - kiedy premiera nowej wersji filmu?

Kiedy bardziej realistyczny "Bambi" trafi na ekrany kin? Na razie nie wiadomo. Producenci nie wybrali jeszcze reżysera filmu, więc trudno mówić o dacie premiery. Miłośnicy historii małego jelonka muszą się więc uzbroić w cierpliwość. Oczekiwanie umilą nadchodzące remaki słynnych animacji Disneya. Najnowszy - "Mulan", trafi na ekrany kin 27 marca 2020 roku.

