Internetowe zajawki polegające na zamieszczaniu filmików, w których ich autorzy wykonują jakąś czynność nawiązującą do popkultury, to zjawisko już głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie. Co jakiś czas pojawiają się te bardziej i mniej popularne challenge, które dosłownie zalewają internet. Ostatnim krzykiem mody jest #BenSoloChallenge, nawiązujący do najnowszej odsłony "Gwiezdnych wojen". Na czym polega?

Uwaga! Poniżej znajdują się informacje zdradzające fabułę filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Czytasz na własną odpowiedzialność.

#BenSoloChallenge - na czym polega nowa internetowa moda wśród fanów "Star Wars"?

W IX odsłonie gwiezdnej sagi przyszło nam podziwiać, jak syn Lei Organy i Hana Solo powraca na Jasną Stronę Mocy. Kylo Ren ponownie stał się Benem Solo i postanowił pomóc Rey w pokonaniu złowieszczego Imperatora. Zanim jednak dotarł na miejsce musiał stawić Rycerzom Ren, nie posiadając żadnej broni. Rey, używając Mocy, przekazała mu wówczas miecz Anakina Skywalkera. To ujęcie skradło serca fanów "Gwiezdnych wojen", którzy postanowili spróbować swoich sił w odtworzeniu tej sekwencji. Tak właśnie narodził się #BenSoloChallenge.

Internauci wykazali się oczywiście pewną dozą kreatywności. Do odtworzenia filmowej sceny użyli bowiem nie tylko mieczy świetlnych, ale również przedmiotów codziennego użytku. Znalazło się nawet miejsce dla nawiązania do Marvela.

Poniżej znajdziecie najciekawsze kąski z #BenSoloChallenge.

W porównaniu do innych tego typu zajawek, #BenSoloChallenge jest niewinną i bezpieczną zabawą. Rok temu panowała znacznie groźniejsza moda, zainspirowana popularną produkcją. Jedna z kobiet biorących udział w #BirdBoxChallenge spowodowała wówczas wypadek samochodowy. Netflix zmuszony był zareagować, a serwis YouTube zakazał umieszczania filmików z "zabawy".

