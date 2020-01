"Birds of Prey" z pierwszymi reakcjami. "To bardziej Tarantino, niż film komiksowy"

"Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" to najnowszy film spod szyldu DC, na który czekali wszyscy fani Margot Robbie w roli szalonej dziewczyny Jokera. Tutaj "szczęśliwy" związek się jednak rozpadł, a Harley stała się niezależną jednostką, która wraz z Black Canary, Huntress i Renee Montoyą stawia czoła złoczyńcy znanemu jako Black Mask. Czy solowy film panny Quinn okazał się sukcesem? Wygląda na to, że tak.

"Birds of Prey" - pierwsze reakcje

Pierwsze pokazy filmu "Birds of Prey" już się odbyły, a internet zalała seria tweetów z reakcjami odbiorców. Film okazał się sukcesem. Widzowie chwalą humor, sceny akcji oraz aktorów, z Margot Robbie i Ewanem McGregorem na czele.

Pojawiły się również dość ciekawe porównania. Zdaniem niektórych "Birds of Prey" przypomina nieco "Deadpoola", "Johna Wicka", a nawet filmy Quentina Tarantino. Poniżej zamieściliśmy kilka wybranych reakcji.

" Oto dwie rzeczy, które usłyszałem od kogoś, kto widział już "Birds of Prey": "To bardziej Quentin Tarantino, niż film komiksowy". "To nieustanny mix komedii, akcji i gore". "

" "Birds od Prey" od Cathy Yan to zabawna celebracja siostrzanej solidarności, z jednymi z najlepszych scen walk jakie pamiętam w ostatnim czasie. Przez cały czas miałam uśmiech od ucha do ucha. "

" "Birds of Prey" to świetna akcja, humor i niektóre z najbardziej pamiętnych postaci, jakie widzieliśmy w filmach DC, ale najbardziej lśni tutaj Margot Robbie. Jest fantastyczna jako Harley i przy okazji udowadnia, że czasem najcenniejszą relacją jest ta, którą dzielimy z jedzeniem. "

" "Birds of Prey" można opisać jednym słowem: ZABAWA! To ożywione komiksowe szaleństwo Harley Quinn (to jej film). To "Deadpool" od DC z domieszką Tarantino. Nie mogłem nacieszyć się Ewanem McGregorem w roli Czarnej Maski: histeryczny, ekscentryczny i wybornie żałosny. "

" Widziałem właśnie "Birds of Prey" i z radością donoszę, że jest to mój ulubiony współczesny film DC. Podobnie jak "Shazam", wytycza swoją własną ścieżkę z zupełnie wyjątkową estetyką, akcją i klimatem. Margot, Ewan i cała reszta są w 100% fantastyczni. Dlaczego nie ma więcej scen akcji na wrotkach?? "

Szalona Harley zawita na ekranach polskich kin 7 lutego 2020 roku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie, Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez i Chris Messina.

