"Bond 25": Billie Eilish zaśpiewa piosenkę do filmu "No Time To Die"

Miliony fanów Jamesa Bonda na całym świecie zastanawiało się, kto zaśpiewa piosenkę do nadchodzącego filmu "No Time To Die". Twórcy w końcu uchylili rąbka tajemnicy. Utwór wykona młoda piosenkarka Billie Eilish. W stworzeniu piosenki pomoże jej brat Finneas, który współpracuje z artystką.

"Bond 25" - Billie Eilish zaśpiewa piosenkę do filmu

Jak podaje The Hollywood Reporter, 18-letnia artystka dołączy do gwiazd, które wpisały się w mit filmów o Bondzie i utwór w jej wykonaniu otworzy produkcję zatytułowaną "No Time To Die". Eilish będzie najmłodszą piosenkarką w historii serii.

Reżyser Cary Joji Fukunaga wypowiedział się na temat wyboru artystki, która wykona tytułową piosenkę.

" Jestem wielkim fanem Billie i Finneasa. Ich kreatywna integralność i talent nie mają sobie równych i nie mogę doczekać się, by usłyszeć, to co stworzą. Będzie to świeża i nowa perspektywa, której wokal zapisze się dla przyszłych pokoleń. "

Sama piosenkarka również skomentowała wybór twórców 25. części "Bonda".

" To niesamowite być częścią tej serii w jakikolwiek sposób. Możliwość nagrania tytułowej piosenki do tego filmu, który jest częścią legendarnej serii to wielki zaszczyt. James Bond to najfajniejsza seria filmowa, jaka istnieje. Wciąż jestem w szoku. "

O wyborze Eilish wypowiedzieli się również producenci filmu - Michael G. Wilson i Barbara Broccoli.

" Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem, że Billie i Finneas napisali niesamowitą, potężną i poruszającą piosenkę do "No Time to Die", która nienagannie współgra z emocjonalną historią opowiedzianą w filmie. "

Młoda piosenkarka dołączyła do zacnego grona muzyków zapewniających piosenki do filmów o Bondzie, takich jak Sam Smith, Adele, Shirley Bassey, Duran Duran, Gladys Knight, Carly Simon, Tina Turner czy Paul McCartney.

"Bond 25" - kiedy premiera "No Time to Die"?

Produkcja trafi do kin już 2 kwietnia 2020 roku. W polskich kinach film będzie nosił tytuł "Nie czas umierać". W roli głównej zobaczymy ponownie Daniela Craiga. Będzie to ostatni występ aktora w roli Jamesa Bonda. W pozostałych rolach wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

Zobacz też: "Bond 25": gwiazda "Kapitan Marvel" będzie agentką 007