"Bond 26": Producentka zdradziła, czy agent 007 będzie kobietą

Za kilka miesięcy do kin trafi 25. część filmów o Jamesie Bondzie. W roli agenta 007 po raz ostatni zobaczymy Daniela Craiga. Czy przewidywania niektórych fanów się sprawdzą i w kolejnym filmie w głównej roli zobaczymy aktorkę? Barbara Broccoli rozwiała wszelkie wątpliwości.

"Bond 26" - czy agenta 007 zagra kobieta?

Od kiedy Craig zapowiedział, że film "No Time to Die" będzie jego ostatnią przygodą z kultową serią filmów szpiegowskich, wśród fanów zawrzało. Miłośnicy Bonda zaczęli szukać odpowiedniego aktora do tej ikonicznej roli. Wśród setek propozycji pojawiły się też głosy, że czas na reboot serii i wprowadzenie żeńskiej wersji słynnego szpiega.

Od tego czasu minęły miesiące, ale nadal nie wiadomo, kto zastąpi Craiga. Jednak Barbara Broccoli - jedna z głównych producentek "No Time to Die" odpowiedziała, czy istnieje szansa, że następny Bond będzie kobietą. Broccoli odpowiedziała na nie w rozmowie z portalem Variety.

" Może mieć jakikolwiek kolor skóry, ale jest mężczyzną. Uważam, że powinniśmy stworzyć nowe postacie dla kobiet - silne bohaterki. Nie jestem szczególnie zainteresowana braniem męskiej postaci i obsadzaniu w jej roli kobiety. Myślę, że kobiety są o wiele bardziej interesujące. "

Słuszna uwaga, chociaż nowe wcielenie Bonda byłoby zapewne ciekawym odstępstwem od utartego przez ponad 60 lat temu schematu. Warto jednak mieć na uwadze, że Broccoli jest związana z pierwszymi filmami o Bondzie, ponieważ jaj ojciec Albert R. Broccoli, był jednym z twórców "Doktora No" - pierwszej adaptacji słynnej serii Iana Fleminga. W 1996 roku jego córka wraz z bratem Michaelem G. Wilsonem przejęła kontrolę na marką.

Jeszcze do niedawna plotkowało się, że Daniela Craiga zastąpi Lashana Lynch, która wystąpi w 25. części "Bonda". Rzeczywiście tak się stanie, ale postać grana przez gwiazdę "Kapitan Marvel", po prostu dostanie numer po agencie, który przejdzie na emeryturę.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Craiga. Fani spekulują, że duże szanse na rolę ma Idris Elba, ale pod uwagę bierze się również Richarda Maddena.

"Bond 25" - kiedy premiera "No Time to Die"?

Produkcja trafi do kin już 2 kwietnia 2020 roku. W polskich kinach film będzie nosił tytuł "Nie czas umierać". W roli głównej zobaczymy ponownie Daniela Craiga. Będzie to ostatni występ aktora w roli Jamesa Bonda. W pozostałych rolach wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

