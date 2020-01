"Boże ciało": Bartosz Bielenia wybrany jednym z 10 najlepszych europejskich młodych aktorów

Kolejny sukces filmu "Boże ciało". Bartosz Bielenia - aktor wcielający się w głównego bohatera najnowszej produkcji Jana Komasy, został wyróżniony przez European Film Promotion. Artysta reprezentuje Polskę jako jeden z dziesięciu wschodzących talentów Europy w prestiżowym programie European Shooting Stars.

"Boże ciało" - Bartosz Bielenia wyróżniony przez EFP

European Shooting Stars to program, który ma na celu promowanie najbardziej obiecujących młodych aktorów z terenu Europy. Jak podaje Deadline, Bielenia pojawił się na liście wśród dziewięciu innych aktorów, którzy zainteresowali przedstawicieli EFP. To nie pierwszy raz, kiedy polski aktor został dostrzeżony przez organizację. Do tej pory zaszczytny tytuł otrzymało sześciu innych artystów. Reprezentantami Polski w European Shooting Stars byli Agnieszka Grochowska, Agata Buzek, Jakub Gierszał, Mateusz Kościukiewicz, Zofia Wichłacz, a w 2019 roku Dawid Ogrodnik.

Pozostali młodzi aktorzy, którzy zostali uhonorowani udziałem w programie ESS to Martina Apostolova (Bułgaria), Pääru Oja (Estonia), Victoria Carmen Sonne (Dania), Zita Hanrot (Francja), Levan Gelbakhiani (Gruzja), Jonas Dassler (Niemcy), Bilal Wahib (Holandia), Joana Ribeiro (Portugalia) oraz Ella Rumpf (Szwajcaria). ESS to wielka szansa na rozpoczęcie międzynarodowej kariery. Wśród gwiazd zauważonych przez EFP znaleźli się między innymi Carey Mulligan, Alicia Vikander, George MacKay, Riz Ahmed, Daniel Craig, Daniel Brühl, Rachel Weisz czy Mélanie Laurent.

Bielenia będzie miał szansę na nagrodę European Shooting Star. Wręczenie statuetki odbędzie się na Berlinale 2020. Festiwal potrwa od 21 do 24 lutego tego roku.

"Boże ciało" - kandydatem do Oscarów 2020?

Film oparty na prawdziwej historii opowiada o młodocianym przestępcy, który wychodzi z poprawczaka. Zrządzenie losu sprawia, że główny bohater podszywa się pod księdza w małej miejscowości i wkrótce zastępuje proboszcza. Ta decyzja zmienia nie tylko Daniela, ale również całą społeczność. W pozostałych wystąpili Tomasz Ziętek i Eliza Rycembel, zdobywcy prestiżowych wyróżnień dla najlepszych aktorów festiwalu w Gdyni – Aleksandra Konieczna i Łukasz Simlat, a także Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn oraz Leszek Lichota.

"Boże ciało" zostało uhonorowane wieloma nagrodami polskich i zagranicznych festiwalach filmowych. Prawa wykupiła jedna z amerykańskich stacji, która powoła serial na podstawie historii zawartej w produkcji kinowej. Film Komasy ma również szansę na Oscara 2020 w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Na razie znajduje się na shortliście Amerykańskiej Akademii Filmowej. Czy "Bożemu ciału" uda się zdobyć Oscara? O tym przekonamy się już 9 lutego 2020 roku na 92. gali wręczenia nagród.

