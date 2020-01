Bradley Cooper pomógł w montażu "Jokera": "ma bardzo wyczulone oko"

"Joker" był jednym z najbardziej docenionych filmów 2019 roku. Produkcja nie tylko zarobiła ponad miliard dolarów w światowym box-offisie (w tym ponad 40 milionów złotych w Polsce), ale także nominowano ją do 11 Oscarów. Wśród kategorii znalazł się też "Najlepszy montaż". Z tej okazji, portal Collider przygotował wywiad z szefem edytorów, Jeffem Grothem, który przyznał, że Bradley Cooper okazał się być nieocenionym pomocnikiem podczas montowania "Jokera".

Cooper był producentem filmu, więc jego zaangażowanie nie jest wcale zaskoczeniem. Groth nie spodziewał się jednak, że gwiazdor będzie aż tak oddany produkcji i poświęci tak wiele godzin na pomoc w przygotowaniu "Jokera":

Bradley Cooper definitywnie wpadł do nas kilka razy. Był producentem, więc często wpadał, oglądał cały film i z nami siedział. Często do niego dzwoniliśmy, kiedy nie mieliśmy pomysłu co wybrać. Pytaliśmy go, czy wpadnie i po prostu rzuci okiem. A on ma po prostu bardzo czujne oko. Oglądał sceny, a potem zwracał uwagę nawet na najmniejsze szczegóły - zwłaszcza takie, którym mogliśmy zaradzić.

Groth przyznał też, że Cooper nie był jedynym hollywoodzkim gwiazdorem, który udzielał się podczas montowania "Jokera". Todd Phillips zaprosił do współpracy również Joaquina Phoenixa, który najlepiej mógł ocenić, jakie emocje chciał przekazać, dzięki czemu mogli wybrać najbardziej odpowiednie ujęcie:

"

Wydaję mi się, że był w montażowni dużo więcej razy, niż jakikolwiek inny aktor, z którym współpracowałem. Interesujące było to, że zawsze przychodził, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, które ujęcie najbardziej oddaje emocje Joaquina tamtego dnia. To była naprawdę ciekawa perspektywa. Oczywiście składaliśmy to, co mogliśmy złożyć, ale mieliśmy okazję, by przyszedł do nas facet, który mógł powiedzieć: "Ja to przeżyłem i to jest to, co czułem". Pokłony dla Todda, bo to on wpadł na pomysł, by go zaprosić. "