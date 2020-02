"Wiem, że byłem nie do zniesienia". Szczere przemówienie Joaquina Phoenixa podczas Oscarów 2020 [WIDEO]

Definitywnym zwycięzcą 92. ceremonii rozdania Oscarów był film "Parasite". Produkcja triumfowała w najważniejszej kategorii, którą jest "Najlepszy film". Bong Joon Ho został uhonorowany również Oscarem za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz, a także najlepszy film międzynarodowy.

Oscary 2020 - zobaczcie przemowę Joaquina Phoenixa

Wieczór był niewątpliwie bardzo ważny również dla Joaquina Phoenixa i Brada Pitta - panowie otrzymali bowiem Oscary po raz pierwszy (obydwaj za najlepsze role: Phoenix za "Jokera", Pitt za "Once Upon a Time in Hollywood").

To właśnie przemowa Phoenixa była wyjątkowo emocjonalna i poruszała wiele tematów. Aktor nie tylko przyznał, że praca z nim potrafiła być naprawdę frustrująca, ale także podziękował wszystkim, którzy dali mu drugą szansę, a także zachęcał ludzi do większego kontaktu z naturą. Jak twierdzi Phoenix, "zatraciliśmy siebie". Poniżej możecie zobaczyć fragment jego przemowy:

" Myślę, że jesteśmy bardzo odłączeni od naturalnego świata. Wielu z nas wierzy, że jesteśmy pępkiem świata. Że możemy sztucznie zapłodnić krowę i zabrać jej dziecko, chociaż słyszymy jej cierpienie. Że jej mleko, które jest przeznaczone dla jej dzieci, możemy potem dodać do naszych kaw i płatków. Boimy się zmiany, bo myślimy, że musimy coś poświęcić. Czegoś się zrzec. Ale jako ludzie jesteśmy kreatywni i tworzymy. Możemy przygotować i zaimplementować systemy, które będą wpływać na wszystkie żyjące stworzenia i nasze otoczenie. Wiem, że byłem nie do zniesienia. Byłem samolubny, czasami okropny i trudno się ze mną pracowało. Ale dziękuję, że tyle osób w tym pokoju dało mi drugą szansę. I właśnie wtedy jesteśmy najlepsi - kiedy wspieramy innych. Nie kiedy wytykamy sobie błędy, ale kiedy pomagamy sobie dorosnąć. "

"Joker" trafił do kin w październiku 2019 roku i obecnie jest dostępny do kupienia w wersji cyfrowej oraz na DVD i Blu-ray.