Co się dzieje z gwiazdą "Star Wars"? Rodzina Jake'a Lloyda skomentowała stan zdrowia aktora

W pierwszej części trylogii prequeli "Star Wars" w rolę Anakina Skywalkera wcielił się młody aktor Jake Lloyd. Mimo udziału w tak słynnej serii filmowej nie stał się gwiazdą Hollywood. Jego życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż sądzono. Okazało się, że u Lloyda wykryto chorobę psychiczną. Rodzina aktora postanowiła wydać oświadczenie na temat jego stanu zdrowia.

W wieku 10 lat Jake Lloyd wcielił się w małego Anakina Skywalkera w filmie "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo". Wcześniej występował w takich produkcjach jak "Świąteczna gorączka", "Apollo 11". Jednak dopiero udział w "Star Wars" przyniósł mu ogólnoświatową rozpoznawalność. Niestety udział w superprodukcji po kilku latach był przyczyną odejścia od kariery aktorskiej. Rola Anakina spowodowała, że Lloyd był szykanowany i gnębiony w przez rówieśników. W 2015 roku cały świat znowu usłyszał o Lloydzie, kiedy został zatrzymany przez policję po pościgu. Aktor uciekał, łamiąc przepisy drogowe i nieposiadający prawa jazdy.

Po aresztowaniu matka Lloyda Lisa Riley wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że jej syn został zdiagnozowany jako schizofrenik. Rodzina aktora postanowiła pomóc mu wyjść z aresztu. Niestety Lloyd spędził za kratami 10 miesięcy w oczekiwaniu na proces, zanim trafił do ośrodka dla osób z chorobami psychicznymi na dalsze leczenie. Trzy lata później doszło do kolejnej tragedii w życiu odtwórcy Anakina. W 2018 roku nagle zmarła Madison - siostra aktora. Ta sytuacja zdruzgotała całą rodzinę i nie pozostała bez wpływu na chorobę Lloyda.

Od tamtej pory o Lloydzie zrobiło się cicho, ale przez cały czas wierni fani "Gwiezdnych Wojen" wspierali rodzinę aktora. W końcu na prośbę osób piszących listy ze słowami wsparcia Riley postanowiła poinformować media o stanie psychicznym jej syna. Wydała w tym celu oficjalne oświadczenie, które pojawiło się między innymi na stronie Geek News Now.

Chcieliśmy podziękować wszystkim za ich miłe słowa, za ich wsparcie i dobroć. U Jake'a zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną ale niestety ma też symptomy anosognozji - która powoduje, że nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. To jedyne, co mogę dodać do informacji na temat problemu, z którym się zmaga, który pogorszył się od czasu straty jego młodszej siostry Madison. Zbliżył się do swojej rodziny i wszyscy razem ciężko pracujemy, żeby mu w tym pomóc. Nadal jest miłą i troskliwą osobą i mamy nadzieję, że wkrótce powróci jego zabawna i rozrywkowa strona. Jake'owi się polepszy wraz ze wsparciem, które mu przesyłacie. "