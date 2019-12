Co twórczyni serialu "Wiedźmin" sądzi o Polsce?

Lauren Hissrich w trakcie tworzenia "Wiedźmina" odwiedziła Polskę kilkukrotnie - głównie po to, by spotkać się z Andrzejem Sapkowskim i porozmawiać z twórcą na temat przeniesienia książek na ekrany telewizorów. Scenarzystka pojawiła się również w naszym kraju po to, by odnaleźć odpowiednie miejsca pod kręcenie niektórych scen. Artystka wypowiadała się o Polsce w samych superlatywach i nie inaczej jest tym razem.

Wiedźmin - co twórczyni sądzi o naszym kraju?

Twórczyni serialu pojawiła się bowiem w Warszawie, gdzie odbędzie się polska premiera "Wiedźmina". Hissrich podzieliła się odczuciami na temat stolicy na Twitterze, gdzie przyznała, że czuje się tam "jak w domu":

" Widzę niesamowicie wielki plakat Yennefer z mojego pokoju hotelowego i czuję się jak w domu. Miło cię widzieć ponownie, Warszawo. Jestem tak szczęśliwa, że tu jestem. "

My również witamy panią Hissrich w naszej pięknej stolicy i życzymy dobrej zabawy na oficjalnej premierze "Wiedźmina". Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na Netfliksie już 20 grudnia.

