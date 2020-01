"Jojo Rabbit" to najnowsze dzieło Taiki Waititiego, które już w tym miesiącu ukaże się w polskich kinach. Opowiada historię młodego chłopca, który wierzy, że jest urodzonym nazistą. W codziennych perypetiach towarzyszy mu zmyślony przyjaciel Adolf Hitler (w tej roli sam Taika). Zwiastuny filmu sugerują odważną komedię, poruszającą tak wrażliwe tematy jak nazizm i II Wojna Światowa. Produkcja wzbudziła liczne kontrowersje. Pojawiły się głosy o żerowaniu na tragedii, która dotknęła miliony ludzkich istnień oraz braku szacunku dla ofiar Holocaustu. Jak się okazuje, film widziała już kobieta, której rodzice byli więźniami obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Była nim zachwycona.

Córka więźniów obozu Auschwitz o filmie "Jojo Rabbit" - "Rodzice by go pokochali"

W wywiadzie dla magazynu The Hollywood Reporter, Taika Waititi zdradził, że po jednym z pokazów podeszła do niego kobieta, której rodzice byli więźniami Auschwitz. Reżysera bardzo poruszyły jej słowa. Wyznała bowiem, że film bardzo jej się podobał oraz - co ważniejsze - spodobałby się jej rodzicom.

" Powiedziała do mnie: "Wiem, że dla niektórych ten film będzie kontrowersyjny, ale moi rodzice by go pokochali. Humor jest na miejscu. To ważny film z przekazem. "

Nowozelandczyk przyznał, że ze wszystkich sytuacji związanych z filmem, ta poruszyła go najbardziej. Stwierdził również, że to właśnie tego typu reakcje są dla niego najważniejsze. Nie liczą się opinia innych celebrytów i krytyków, a zwykłych widzów.

" Ilekroć słyszę, że ktoś zabrał swoje 14-letnie dziecko na mój film i stał się on jego ulubionym, lub że ktoś płakał podczas seansu, czuję wówczas, że warto było ten film stworzyć. "

"Jojo Rabbit" ukaże się w naszych kinach już 24 stycznia 2020 roku. Oprócz Taiki, w filmie wystąpili również Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson i Alfie Allen.

