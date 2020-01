"Coś" w reżyserii Johna Carpentera bezapelacyjnie stanowi żelazną klasykę horroru i science fiction. Historia naukowców, którzy w bazie badawczej na skutej lodem Antarktydzie odkrywają tajemnicze, zmieniające kształt stworzenie, powstała w oparciu o powieść "Who Goes There?" Johna W. Campbella. Wcześniej, opowieść o terrorze na ekran przenieśli Christian Nyby i Howard Hawks, tworząc w 1951 roku produkcję "Istota z innego świata". Teraz Universal Studios i Blumhouse stworzą zupełnie nową wersję tej historii. Film zostanie jednak oparty na rozszerzonej wersji powieści, która dopiero niedawno ujrzała światło dzienne.

"Coś" powróci w nowej wersji. Universal zekranizuje pełną historię, na której oparty został horror

Powieść "Who Goes There?" Johna W. Campbella po raz pierwszy została wydana w 1938 roku, a jej rozszerzona wersja została odkryta całkiem niedawno. W 2018 roku John Betancourt ogłosił odkrycie nieokrojonej wersji, która została następnie wydana pod tytułem "Frozen Hell". Jak wyjaśnił Betancourt:

" W 1938 roku uznany autor science fiction, John W. Campbell, opublikował powieść "Who Goes There?" o zespole naukowców ze stacji badawczej na Antarktydzie, którzy odkrywają, a następnie są terroryzowani przez potworną, zmieniającą kształt obcą istotę. Historia ta została później zaadaptowana przez Johna Carpentera w jego kultowym dziele "Coś" (po wcześniejszej adaptacji filmowej w 1951 roku). Opublikowana nowela była w rzeczywistości skróconą wersją oryginalnej historii Campbella, zatytułowanej "Frozen Hell", która musiała zostać skrócona w celach publikacji. Rękopis "Frozen Hell" przez dziesięciolecia pozostawał nieznany i niepublikowany. Został odkryty dopiero niedawno. "

Teraz Betancourt podzielił się kolejną rewelacją. Universal Studios i Blumhouse zekranizują "Frozen Hell", dzięki czemu widzowie poznają pełną wersję znanej im historii. Producentem filmu został Alan Donnes, który podzielił się informacją na Facebooku. Pozostaje szczegóły projektu pozostają nieznane.

