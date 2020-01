Członkowie Monty Pythona oddali hołd zmarłemu Terry'emu Jonesowi

Tysiące fanów komedii na całym świecie pogrążyło się w żałobie na wieść o śmierci Terry'ego Jonesa z grupy Monty Pythona. Odejście nie pozostało bez reakcji pozostałych Pythonów, którzy zamieścili w sieci hołd zmarłemu koledze.

Jones zmarł 21 stycznia 2020 roku. Od kilku lat cierpiał z powodu zdiagnozowanej demencji. Wiadomość o śmierci 77-letniego twórcy odbiła się echem w świecie komedii i swój żal z powodu odejścia Jonesa wyraziło wielu komików, między innymi Russell Brand, Steve Martin czy John Oliver. Jednak poza rodziną, osobami, które najbardziej dotknęła śmierć słynnego artysty, byli jego koledzy z grupy Monty Pythona. Na Twitterze pojawiły się wpisy Johna Cleese'a, Erica Idle'a, Michaela Palina i Terry'ego Gilliama. W tweetach nie zabrakło oczywiście poczucia humoru.

Pokochałem go od momentu, w którym go zobaczyłem na scenie na Edinburgh Festival w 1963 roku. Dzieliłem z nim tak wiele zabawnych sytuacji, momentów całkowitej wesołości na scenie i poza nią. Jego śmierć jest o wiele bardziej przygnębiająca, jeśli się go znało. Ale jeśli się go nie znało, zawsze będziecie śmiali się z tych wspaniałych momentów, które nam dał. "