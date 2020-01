Czy George Lucas wyreżyseruje odcinek "The Mandalorian"? Ma zdjęcie z Baby Yodą

Jon Favreau podzielił się niedawno zdjęciem z planu "The Mandalorian", na którym pojawił się George Lucas trzymający w rękach Baby Yodę. W komentarzach możemy przeczytać, że twórca "Star Wars" wygląda na fotografii, jak "dumny dziadek". Oczywiście zakulisowy materiał od razu rozpoczął spekulacje fanów, którzy zastanawiają się, czy Lucas przypadkiem nie nakręci jednego z odcinków popularnego serialu Disney+.

The Mandalorian - George Lucas wyreżyseruje odcinek?

Dla Lucasa byłby to pierwszy reżyserski twór od czasów "Zemsty Sithów", który pojawił się w kinach w 2005 roku.

Wiemy, że twórca pojawił się na planie 1. sezonu "The Mandalorian". Wszystko dlatego, że produkcja jest "duchowym spadkobiercą" programu "Star Wars: Underworld". To właśnie "Underworld" miał być pierwszym aktorskim serialem ze świata "Gwiezdnych wojen". Niestety wszystko przepadło, gdy Lucas postanowił sprzedać prawa do serii Disneyowi.

W 2015 roku Lucas zapytany przez amerykańskiego dziennikarza Charliego Rose'a, czy skończył już z "dziecinnymi przygodami typu Star Wars", odpowiedział, że tak:

" Wolę się skupić na malutkich, eksperymentalnych filmach. Wracam do "American Grafitti", czy "THX", gdzie kompletnie zmieniłem sposób, w jaki opowiada się historię w kinie. "

Lucas podobno zaoferował nawet Favreau pomoc w serialu. Nawet szef Disneya, Bob Iger porównał Favreau do Lucasa, twierdząc, że obydwaj panowie używają rewolucyjnej technologii do opowiadania świetnych historii. Czy to podobieństwo zachęci George'a Lucasa do wyreżyserowania odcinka "The Mandaloriana"? Miejmy nadzieję, że tak.