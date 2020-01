Czy Mel Brooks wymyślił Baby Yodę 30 lat przed premierą serialu "The Mandalorian"?

Ostatnie miesiące należały do uroczego bohatera serialu "The Mandalorian", którego wszystkie postacie nazywały jedynie The Child. Internauci stworzyli mu jednak bardziej logiczne imię - Baby Yoda. Wkrótce stał się bohaterem niezliczonej ilości memów, przeróbek i innych często dziwnych tworów, inspirowanych słodkim maluszkiem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Dzieciak nie jest do końca dziełem genialnych umysłów twórców "The Mandalorian". Ponad 30 lat wcześniej zminiaturyzowana wersja Yody pojawiła się w filmie "Kosmiczne jaja". Przynajmniej w pewnym sensie.

Czy Baby Yoda zadebiutował w filmie "Kosmiczne jaja"?

Mel Brooks zasłynął w historii kina jako mistrz parodii. To właśnie on stoi za takimi tytułami, jak "Płonące siodła", "Robin Hood: Faceci w rajtuzach" czy "Dracula - wampiry bez zębów". W 1987 roku powstał film "Kosmiczne jaja", który kpił z głośnej trylogii George'a Lucasa pod tytułem "Gwiezdne Wojny". To właśnie w tej produkcji pojawia się scena, którą zainspirować mogli się twórcy "The Mandalorian".

Brooks lubił występować w swoich filmach i nie inaczej było w przypadku "Kosmicznych jaj". W przypadku tej produkcji, wcielił się w dwie postacie - Prezydenta Skrooba oraz Yogurta. Ten drugi był oczywiście pastiszem mistrza Yody. To właśnie Yogurt miał pomóc głównym bohaterom w odnalezieniu Szmocy. Zanim to jednak uczynił, pokazał im, na czym tak naprawdę zarabia Hollywood. W poniższym fragmencie pojawia się element do złudzenia przypominający Baby Yodę.

Yogurt zdradza sekret branży filmowej - to gadżety związane z marką przynoszą największe zyski. Z tego powodu można kupić sobie koszulkę, pudełko śniadaniowe, płatki, a nawet miotacz ognia sygnowany logo "Kosmicznych jaj". Na koniec zostawił najważniejszy z towarów - zabawkę, a konkretnie lalkę, będącą wierną kopią Yogurta.

Zabawka wygląda zupełnie jak Baby Yoda. Niewykluczone więc, że ta scena zainspirowała jednego z pomysłodawców malca.. Czy rzeczywiście tak było? Na to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi. Być może wraz z premierą kolejnych sezonów serialu, poznamy więcej szczegółów dotyczących kulis produkcji.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Chociaż emisja pierwszego sezonu serialu dobiegła już końca, obecnie trwają zdjęcia do kontynuacji, która za jakiś czas zadebiutuje na platformie Disney+. Jon Favreau potwierdził, że premiera nowych przygód Mando odbędzie się jesienią 2020 roku. W drugim sezonie mają pojawić się bohaterowie znani z kinowych produkcji osadzonych w uniwersum "Star Wars".

