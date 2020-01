Czy "Zabójcza broń 5" jednak powstanie? Wszystko na to wskazuje!

Zazwyczaj sequele pojawiają się w ciągu kilku lat po premierze oryginalnego filmu. Coraz częściej można się jednak spotkać ze zjawiskiem kontynuowania pewnej historii, która wpisała się na stałe do panteonu popkultury po bardzo wielu latach. Najnowsze doniesienia sugerują, że niebawem do tego typu tytułów dołączy "Zabójcza broń". Po 22 latach od premiery czwartej części ruszą prace nad zakończeniem serii.

"Zabójcza broń 5" - powstanie kontynuacja serii

Według portalu The Hollywood Reporter, niebawem rozpocznie się produkcja piątej i zarazem ostatniej części "Zabójczej broni". Film, który ukazał się w 1987 roku, cieszył się bardzo dużą popularnością i w ciągu kolejnych 11 lat powstały 3 kolejne sequele. Fani mieli nadzieję na kolejną odsłonę przygód nieustraszonych policjantów granych przez Mela Gibsona i Danny'ego Glovera, ale przez lata wydawało się, że o kontynuacji można zapomnieć. Szczególnie że w 2018 roku reżyser Richard Donner stwierdził, że piąta część nie dojdzie do skutku z powodu problemów związanych z negocjacjami.

Kilka miesięcy później filmowiec zaczął zmieniać zdanie, a ostatnio producent Dan Lin zdradził, że prace nad "Zabójczą bronią 5" to jedynie kwestia czasu. Lin opowiedział o tym w wywiadzie z THR.

" Próbowaliśmy stworzyć ostatnią "Zabójczą broń" i znowu mamy na pokładzie Dicka Donnera. Powróciła też oryginalna obsada. To jest po prostu niesamowite. Historia jest dla niego bardzo osobista. Mel i Danny są gotowi do pracy. Teraz tylko czekamy na scenariusz. "

Okazuje się, że do serii nie tylko powróci oryginalny reżyser, ale również gwiazdy "Zabójczej broni". Twórcy czekają na scenariusz. Niestety druga strona medalu jest taka, że piąta część będzie zakończeniem serii. Donner już kilka lat temu wspominał, że kontynuacja ma mieć o wiele mroczniejszy ton i będzie definitywnym końcem przygód Martina Riggsa i Rogera Murtaugha.

"Zabójcza broń 5" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono, kiedy ruszą zdjęcia do filmu, trudno więc przewidywać datę premiery piątej części "Zabójczej broni". Fani serii będą musieli więc poczekać co najmniej kilka miesięcy na konkretne informacje na temat zakończenia serii. Film trafi do kin prawdopodobnie za mniej więcej dwa lata. W międzyczasie fani mogą odświeżyć sobie poprzednie cztery filmy lub serial, będący również rebootem, który powstał w 2016 roku.

