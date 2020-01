Czy powstanie 2. sezon "Watchmen"? HBO nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie

Na temat "Watchmen" krążą po sieci sprzeczne informacje. Z jednej strony mamy głos Damona Lindelofa, czyli twórcy serialu, który przyznał, że nie planuje powrócić do produkcji. I chociaż dla wielu osób oznaczało to oficjalne zakończenie programu po 1. sezonie, to okazuje się, że nie wszyscy są tego tacy pewni. Jedną z tych osób jest szef ds. programów HBO, Casey Bloys, który przyznał, że wcale tak nie musi być.

Watchmen - powstanie 2. sezon?

W USA Today pojawił się tekst, w którym podawano, że Lindelof nie ma żadnej chęci na stworzenie 2. sezonu. Szef z HBO udostępnił w ramach odpowiedzi na te doniesienia artykuł z portalu Decider, w którym napisano, że wypowiedź twórcy wcale nie musi oznaczać końca produkcji.

Lindelof sam zapowiedział w rozmowie z Entertainment Weekly, że dla niego zawsze "Watchmen" miało być jednym sezonem, a więcej odcinków zrobiłby tylko, gdyby miał genialny pomysł na kontynuację. Powiedział też, że żaden aktor raczej nie jest zobowiązany do powrotu:

" Mówiąc z perspektywy kontraktu, nie wiem, co stoi na przeszkodzie. Nie wiem, jakie są tego zasady. Wiem, że Regina King reżyseruje teraz film i będzie to robiła przez najbliższe kilka miesięcy. Jeśli któryś z aktorów chce zrobić inny serial, czy film, to prawdopodobnie nic nie stanie im na przeszkodzie. "

Bloys powiedział natomiast w rozmowie z The Hollywood Reporter, że jest otwarty na kontynuację serialu, ale tylko, jeśli ponownie będzie mógł współpracować z Lindelofem:

" Patrzę na Damona, na to, co on chce zrobić i podążam za nim. Jeśli ma pomysł, który go ekscytuje, to ja też się ekscytuje. Jeśli on chce zrobić coś innego, to ja również chce zrobić coś innego. "

Jak zatem widać, nawet sami twórcy nie wiedzą, co chcą zrobić z "Watchmen". Jedno jest pewne - nawet jeśli 2. sezon serialu powstanie, to prędko go nie zobaczymy.