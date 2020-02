Jednym z głośniejszych filmów 2019 roku był "Joker" w reżyserii Todda Phillipsa z genialną rolą Joaquina Phoenixa. Produkcja zbierała mnóstwo nagród i była nominowana w wielu kategoriach do Oscarów 2020. Finalnie zdobyła dwie statuetki, ale sukces komercyjny "Jokera" jest ogromny. Z tego powodu wielu fanów produkcji uważa, że powinien powstać sequel, który z miejsca byłby kolejnym hitem. O ten pomysł zapytano jedną z gwiazd "Jokera" - Zazie Beetz.

"Joker 2" - Zazie Beetz o sequelu filmu

Produkcja przeznaczona jedynie dla widzów dorosłych przekroczyła próg miliarda dolarów, pokazując całemu Hollywood, że hitami mogą być również tytuły z kategorią wiekową R. Z finansowego punku widzenia produkcja sequela "Jokera" byłaby dla Warner Bros. bardzo korzystna. Do tej pory pojawiały się sprzeczne informacje na temat ewentualnej produkcji drugiej części historii Arthura Flecka. Prawdopodobnie decyzja w głównej mierze będzie zależeć od reżysera części pierwsze, który na razie nie określił konkretnie, czy możemy liczyć na "Jokera 2".

Teoretyzować zawsze jednak można. Z tego powodu przedstawiciele MTV News, którzy wybrali się na czerwony dywan 92. gali wręczenia Oscarów, zapytali Zazie Beetz o drugą część "Jokera".

" Nie wiem, czy druga część jest potrzebna. Duża siła filmu tkwi w tym, że nie jest przeciągnięty. Szczerze, uważam, że Todd będzie osobą, która zrobi sequel ze smakiem. Jeśli uzna, że jest potrzebny. Naprawdę mu ufam. Jest bardzo kreatywny i bystry. Więc z pewnością będę z nim współpracować. "

Jak widać, aktorka jest otwarta na powrót do swojej roli, ale podobnie jak wielu fanów uważa, że "Joker" nie potrzebuje kontynuacji, ponieważ jest filmem kompletnym. Trudno jednak przewidzieć, co zadecyduje Todd Phillips. Nie wiadomo też, czy gdyby powstał sequel "Jokera", postać Beetz w ogóle by powróciła.

"Joker" został nagrodzony dwoma Oscarami - za muzykę oraz dla najlepszego aktora. Mimo premiery na DVD i Blu-ray, wciąż można oglądać film w wybranych polskich kinach.

