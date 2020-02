Disney zaprezentował ukryte powiązania pomiędzy filmami Pixara w jednym wideo. Czy wyłapaliście je wszystkie?

3 lutego 1986 roku stała się rzecz bardzo ważna z punktu widzenia historii filmów animowanych. Firma Graphics Group z pomocą Steve'a Jobsa przekształciła się w niezależne Pixar Animation Studios. Niespełna dekadę później na świat przyszło pierwsze pełnometrażowe dziecko Pixara - "Toy Story". Od tego momentu powstało ponad dwadzieścia innych kinowych tytułów. Wszystkie zapisały się w historii kinematografii i przyniosły twórcom ogromny sukces komercyjny. Z okazji 34-lecia firmy powstało specjalne wideo, które zdradza sekrety twórców studia.

Easter eggi w filmach Pixara

Od lat 90., Pixar rozpoczął współpracę z Disneyem, by w 2006 roku stać się częścią konglomeratu z uszami Myszki Miki. Pod koniec 2019 roku powstała platforma streamingowa Disney+, która stała się nowym domem dla wszystkich produkcji Pixara. Z okazji 34-urodzin studia, na Twitterze serwisu pojawiło się ponad dwuminutowe wideo, ukazujące wiele przeoczonych przez widzów ukrytych powiązań pomiędzy produkcjami Pixara. Czy wyłapaliście je wszystkie?

" Przykładanie uwagi do szczegółów jest NIEWIARYGODNE. Nie mamy wyboru. Musimy podziwiać i streamować filmy Pixara! Wszystkiego najlepsze go dla ikonicznego studia! "

Oczywiście większość widzów doskonale zdaje sobie sprawę z legendarnego już logo Pizza Planet, które pojawiło w wielu animacjach Pixara, jednak tego typu smaczków jest o wiele więcej, czego dowodem jest powyższe wideo. Jak widać, Easter eggi są bardzo różne, od takich, które łatwo wyłapać, jak pluszowy Nemo w filmie "Potwory i spółka" do naprawdę ukrytych szczegółów, czego przykładem może być skuter szefa z "Ratatuj" na wysypisku śmieci z "WALL-E'go".

Animatorzy Pixara niejednokrotnie udowodnili, że diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście czasami tego typu zabiegi służą odciążeniu pracowników studia, którzy zamiast projektować nowy model, wykorzystują gotowy projekt z innego filmu, oszczędzając sobie wielu godzin pracy. Jednak zazwyczaj wrzucanie nawiązań do innych tytułów studia to zjawisko odwrotne. Twórcy dodają sobie pracy, umieszczając niezauważalne na pierwszy rzut oka szczegóły, jedynie po to, by zadowolić swoich widzów. Zresztą co tu dużo mówić. W jednej ze scen z "Coco" można dostrzec na nogach chłopca buty, których wzór pojawia się na plastrze jednej z bohaterek "Gdzie jest Dory?". To wielowarstwowy Easter egg, bo zarówno na obuwiu, jak i na opatrunku widnieje Zygzak McQueen z filmu "Auta".

Pixar - nowe filmy studia

W 2019 roku do kin trafiła animacja "Toy Story 4", będąca zakończeniem historii ciągnącej się od 1996 roku. Twórcy z Pixara nie spoczywają jednak na laurach. 6 marca 2020 roku do kin trafi "Naprzód" - opowieść o świecie fantasy, który bardzo przypomina naszą rzeczywistość. W planach wytwórni do 2022 roku widnieje kolejnych pięć produkcji. Jedna z nich to "Soul" w reżyserii Pete'a Doctera. Na razie nie wiadomo o czym będzie film, ale prawdopodobnie zostanie stworzony w konwencji przypominającej "W głowie się nie mieści". Produkcja zadebiutuje w czerwcu 2020 roku. Daty pozostałych niezatytułowanych jeszcze filmów wyznaczono na 18 czerwca 2021 oraz 18 marca i 17 czerwca 2022 roku.

