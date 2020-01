Disney zmienia nazwę 20th Century Fox. Jak teraz będzie nazywać się wytwórnia?

Prędzej czy później musiało do tego dojść. W niespełna rok po oficjalnym przejęciu 20th Century Fox i Fox Searchlight Pictures przez korporację The Walt Disney Company, szefowie konglomeratu z uszami Myszki Miki doszli do wniosku, że czas zmienić nazwy obu wytwórni. Jak teraz będą nazywać się przedsiębiorstwa do niedawna należące do Ruperta Murdocha?

20th Century Fox - Disney zmienił nazwę wytwórni

Jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele Disneya postanowili pozbyć się z nazw 20th Century Fox i Fox Searchlight Pictures słowa Fox, które bezpośrednio łączyły się z Fox Corporation. Już niedługo filmy produkować będą 20th Century Studios i po prostu Searchlight Pictures. Nowe logotypy wytwórni poznamy 14 i 21 lutego 2020 roku w związku z premierami filmów "Downhill" oraz "Zew krwi".

Wszystkich tych, którzy będą rozwodzić się nad tym, jak Disney "wszystko psuje", od razu uspokajamy. To drugi raz w historii 20th Century Fox , kiedy doszło do zmiany nazwy. Oryginalnie wytwórnia nazywała się 20th Century Pictures. Powstała w 1930 roku i została założona przez producenta filmowego Josepha Schencka i reżysera Darryla F. Zanucka. Cztery lata później została wchłonięta przez przedsiębiorstwo Williama Foxa Greater New York Film Rental oraz wytwórnię Fox Office Attractions Company. Fuzja spowodowała powstanie Twentieth Century-Fox Film Corporation. Słynne fanfary, które można usłyszeć podczas prezentowania logo wytwórni, pojawiły się dopiero kilkanaście lat później i prawdopodobnie nie zostaną usunięte przez Disneya.

Decyzja przedstawicieli nowego właściciela jest zrozumiała. Po pierwsze odcięcie się od konkurencji, po drugie od kontrowersji wokół innych firm związanych z nazwą Fox - szczególnie stacją Fox News, którą kilka lat temu wstrząsnęła seria zasadnych oskarżeń o molestowanie seksualne pod adresem osób decyzyjnych, między innymi Rogera Ailesa i Billa O'Reilly'ego. Poza tym Fox News to kanał informacyjny o bardzo konserwatywnym, protrumpowskim przekazie, który wielu Amerykanom źle się kojarzy. Usunięcie nazwy Fox z logo było więc do przewidzenia.

Na razie nie wiadomo, czy zmiana nazwy będzie również dotyczyć 20th Century Fox Television i Fox 21 Television Studios. O tym przekonamy się prawdopodobnie za jakiś czas. W 2019 roku filmy Disneya oraz 20th Century i Searchlight zarobiły łącznie 13,1 miliarda dolarów w światowym box office. 2 miliardy pochodzą z samych produkcji stworzonych przez przejęte w 2019 roku wytwórnie.

