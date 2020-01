Dlaczego Dumbledore zatrudnił nieudolnego Lockharta? Okazuje się, że miał ukryty motyw

Posada nauczyciela Obrony przed Czarną Magią objęta była klątwą, w wyniku której żaden z nauczycieli nie potrafił utrzymać się na niej dłużej niż rok. W związku z tym, na przestrzeni całej serii o przygodach Harry'ego Pottera, zetknęliśmy się z rozmaitymi nauczycielami tego przedmiotu. Jedni wydawali się wręcz stworzeni do tej roli, jak Remus Lupin, inni - wprost przeciwnie. Mimo okrucieństwa Dolores Umbridge, to właśnie Gilderoy Lockhart dzierży tytuł absolutnie najgorszego nauczyciela przeklętego przedmiotu. Fani przez lata zachodzili w głowę, co skłoniło dyrektora Hogwartu do zatrudnienia tak nieudolnej jednostki. Okazuje się, że Albus Dumbledore miał pewien ukryty motyw, który wyjaśnia całą sprawę.

Dlaczego Dumbledore zatrudnił nieudolnego Lockharta?

Lockhart zyskał olbrzymią sławę za sprawą autobiografii, w których opisywał swoje osiągnięcia i magiczne podboje. W rzeczywistości był jednak oszustem, a jedynym zaklęciem, którym potrafił się posłużyć było Obliviate, czyli wymazanie pamięci. Pyszałkowaty czarodziej wymazywał pamięć innych czarodziei, przypisując ich osiągnięcia sobie.

Wielu wierzyło w niesamowite historie Lockharta, który otrzymał nawet prestiżową posadę nauczyciela Obrony przed Czarną Magią w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Szkopuł w tym, że zarówno dyrektor szkoły jak i pozostali nauczyciele, od początku okazywali niechęć względem nowego współpracownika. Albus Dumbledore, Minerwa McGonagall i Severus Snape wyrażali się na temat umiejętności Lockharta w sposób prześmiewczy, jasno sygnalizując, że zdają sobie sprawę z jego oszustw. Dlaczego zatem został zatrudniony?

Jak wyznała autorka książek, J.K. Rowling, Dumbledore osobiście znał dwóch czarodziejów, którym Lockhart "ukradł życie". Zatrudnienie go na tak wymagającym i eksponowanym stanowisku miało służyć jego zdemaskowaniu. Lockhart podstępu rzecz jasna nie wyczuł. Zaślepiał go narcyzm i chęć powiększenia swojej sławy poprzez nauczanie samego Chłopca, Który Przeżył.

Należy tutaj zauważyć, że dyrektor Hogwartu (już nie pierwszy raz) wykazał się sporą dozą nieodpowiedzialności. Umieszczając na tak istotnym stanowisku kogoś, kto nie potrafi praktycznie niczego, zmarnował rok nauki swoich uczniów. Co więcej, nieudolność Lockharta stanowiła niebezpieczeństwo dla dzieci, czego dowodzi chociażby wypuszczenie w klasie stada rozwścieczonych chochlików kornwalijskich oraz sytuacja w Komnacie Tajemnic. Nieładnie Panie Dumbledore, bardzo nieładnie.

Zobacz też: 10 najgorszych czynów, jakich dopuścili się nauczyciele Hogwartu