Do obsady serialu "Loki" dołączył Owen Wilson. Zagra ważną postać

W nadchodzącym serialu o Lokim, w którego ponownie wcieli się Tom Hiddleston, główny bohater będzie podróżować w czasie i przestrzeni za pomocą Tesseractu. Na razie niewiele wiadomo na temat produkcji, ale co rusz pojawiają się kolejne szczątkowe informacje o serialu. Tym razem dowiedzieliśmy się, kto dołączy do obsady.

"Loki" - do obsady serialu dołączył Owen Wilson

W serialu "Loki" obok Hiddlestona zobaczymy Owena Wilsona, którego widzowie mogą znać z takich produkcji, jak m.in. "O północy w Paryżu" czy "Polowanie na druhny".

W kogo się wcieli? Tego nie wiadomo, ale pojawiły się plotki, że będzie to bardzo ważna postać dla fabuły serialu. W produkcji zobaczymy również Sophię Di Martino. Pewnym jest jednak to, że obsada i ekipa już pracują nad serialem. Potwierdzeniem tego jest chociażby nagranie z przygotowań Hiddlestona do roli.

"Loki" - kiedy premiera?

Dokładna data premiery serialu to kolejna niewiadoma. Produkcja ma zadebiutować na Disney+ wiosną 2021.