Eli Roth tworzy nową serię horrorów. Poznajcie "Klaunokalipsę"

Deadline podał, że firma 3BlackDot i twórca Eli Roth postanowili podjąć współpracę, psując humory wszystkim ludziom cierpiącym na koulrofobię. Zapowiedziano bowiem, że powstaje nowa marka na rynku rozrywkowym, która nosi wdzięczny tytuł "Clownpocalypse" (lub "Klaunokalipsa"). Chociaż szczegóły fabularne serii nie są na razie znane, to sama nazwa mówi nam raczej wszystko, co powinniśmy wiedzieć.

Nadchodzi klaunokalipsa

W planach jest pełnometrażowy film, gra wideo, wydarzenia na żywo oraz wszelkiej maści gadżety. Eli Roth i James Frey tworzą fabułę serii, która (prawdopodobnie) będzie się kręciła wokół klaunów. Phillip Helatt (znany z "Miłości, śmierci i robotów") napisze scenariusz, natomiast wciąż trwają poszukiwania reżysera pełnometrażowej produkcji. Zdjęcia mają ruszyć w ciągu kilku miesięcy.

W oficjalnym oświadczeniu na Deadline możemy przeczytać słowa Rotha, który nie krył ekscytacji:

" Świetnie się bawiłem podczas współpracy z Jamesem Freyem i niesamowitą drużyną z 3BlackDot. Od szkiców koncepcyjnych do gameplayu - żaden pomysł nie był zbyt szalony i osiągnęli niesamowity efekt. Od lat ludzie mi powtarzali, że nie można tego zrobić w grach, bo to zbyt pokręcone. Nareszcie znalazłem partnerów, którzy zamiast tego mówili "pójdźmy o krok dalej". Tworzymy grę, film i doświadczenia na żywo, nie mając nad sobą studia, czy rodziców, którzy mogliby nas okiełznać. To chyba jedyny sposób na stworzenie czegoś spektakularnego i prostego do zapamiętania. Szykujcie się - nadchodzi Klaunokalipsa! "

Dla Rotha będzie to kolejna zabawa z klaunami - twórca wyprodukował już film "Clown" z 2014 roku, którego reżyserem był Jon Watts (obecnie odpowiedzialny za filmy "Spider-Man: Homecoming" i "Far From Home"). Produkcja opowiadała o mężczyźnie, który zamieniał się w dzikiego zabójcę po założeniu stroju klauna. Niestety, data premiery "Klaunokalipsy" nie jest na razie znana.