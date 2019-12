"Falcon and The Winter Soldier" na nowych zdjęciach z planu. Nowy strój Bucky'ego

Marvel Studios obecnie ciężko pracuje nad swoją Fazą 4, w której zobaczymy nie tylko filmy, ale także seriale. Pierwszym z nich ma być "Falcon and The Winter Soldier", który zadebiutuje na Disney+ już pod koniec 2020 roku. Jak nietrudno się domyślić, produkcja opowie o przygodach Sama Wilsona (Anthony Mackie) i Bucky'ego Barnesa (Sebastiana Stana), którzy będą się starali odnaleźć w świecie bez Kapitana Ameryki.

Do tej pory o produkcji nie wiemy zbyt wiele, a paparazzi zdołali jedynie zrobić zdjęcia z planu, na których widać bohaterów w kostiumach cywilnych. Teraz jednak w sieci pojawiło się foto przedstawiające Bucky'ego w nowym kostiumie. Zdjęcie pojawiło się na Twitterze i szybko przykuło uwagę fanów, nie mogących nacieszyć się sierżantem Barnesem i jego pełnym powrotem do bycia "dobrym":

Sebastian Stan wypowiedział się niedawno na temat serialu na łamach Comic-Conu w Brazylii. Według niego dowiemy się więcej na temat Zimowego Żołnierza:

"

Widziałem scenariusz. Jestem całkiem podekscytowany, bo serial będzie cool i całkiem pokręcony. Jedyne co mogę powiedzieć to fakt, że to będzie nowe i inne od tego, co już widzieliśmy. Będzie dużo komedii, akcji, ale też spokojniejszych momentów, w których dowiemy się nieco więcej o samych bohaterach. Czuję, że będziecie naprawdę zadowoleni. NAPRAWDĘ zadowolenie. "