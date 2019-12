Fan "Gwiezdnych Wojen" stworzył miecz świetlny. Jest śmiertelnie niebezpieczny

Marzeniem każdego fana "Gwiezdnych Wojen" było posiadanie własnego miecza świetlnego, by jak najwięksi rycerze Jedi walczyć w spektakularnych walkach. Niestety stworzenie takiej broni nie jest na razie fizycznie możliwe. Ale czy aby na pewno?

"Gwiezdne Wojny" - jak zrobić działający miecz świetlny?

Miecze świetlne to jeden z symboli całej serii "Star Wars". Potężna broń łącząca w sobie prostotę tradycyjnego oręża z technologią przewyższającą dokonania ziemskich naukowców była na warsztacie wielu domorosłych konstruktorów. Do tej pory mało komu udało się powołać o życia uzbrojenie przypominające rekwizyt z planu filmów Lucasfilm.

Twórcy kanału YouTube the Hacksmith postanowili jednak podjąć próbę przy współpracy z firmą Electronic Arts. Za próbą odtworzenia miecza świetlnego stoi James Hobson, który na samym początku wideo zaznaczył, że powołanie do życia broni z "Gwiezdnych Wojen" jest przy dzisiejszych możliwościach niewykonalne. Chyba że ktoś dysponuje energią elektrowni atomowej. Youtuber nie poddał się i postanowił zbudować prototyp oręża Jedi.

Jak widać, efekt pracy raczej nie zadowoli osób marzących o broni, która działa dokładnie tak samo, jak miecz Luke'a Skywalkera. Dzieło the Hacksmith nie wydaje charakterystycznych dźwięków, trzeba nosić przy sobie generator mocy, a ostrze nie jest wiązką plazmy wysuwaną z rękojeści i ma tylko jeden kolor - czerwony. Barwa nie ma jednak nic wspólnego z Ciemną stroną Mocy, tylko zjawiskami fizycznymi.

Ostrze miecza świetlnego domowej roboty nagrzewa się bowiem do wysokiej temperatury. Zresztą po włączeniu urządzenia pręt symulujący wiązkę lasera zapłonął, przypominając uzbrojenie Dondarriona z "Gry o tron". Nawet rozczarowani fani "Star Wars" powinni jednak pochylić głowę przed możliwościami broni, ponieważ naprawdę można nią zrobić krzywdę, co zademonstrowano na styropianowej głowie. Wystarczy zresztą zwrócić uwagę, jak ostrożnie Hobson obchodzi się z ostrzem.

To nie koniec prac nad prawdziwym mieczem świetlnym. Na Patreonie the Hacksmith trwa zbiórka pieniędzy na powołanie do życia kopii broni Kylo Rena. Twórcy kanału w niedalekiej przyszłości zamierzają też stoczyć prawdziwy pojedynek na stworzone przez siebie miecze świetlne. Mamy nadzieję, że nie zakończy się jak walka Dartha Vadera z Obi-Wanem Kenobim.

Zobacz też: Luke Skywalker z przerośniętym mieczem świetlnym jako Mistrz Lasera w dziwnej przeróbce „Gwiezdnych Wojen”