Fan Marvela odnalazł pewien duży problem z Thanosem w "Avengers: Endgame"

"Avengers: Endgame" jest największym filmem 2019 roku, więc zrozumiałe jest to, że ludzie oglądają ten film przez ostatnie 8 miesięcy i analizują go klatka po klatce. Twórcy zadbali też o to, by umieścić w swoim filmie jak najwięcej niespodzianek i nawiązań. Niestety, po drodze pojawiły się też błędy, które uważni widzowie zdążyli już wyłapać - wśród nich znalazł się moment z naprawioną tarczą, chociaż chwilę wcześniej Thanos mu ją zepsuł.

Avengers: Endgame - fani znaleźli problem z Thanosem

Kolejny fan zauważył też, że Thanos powinien zauważyć, że Tony Stark ukradł mu Kamienie Nieskończoności. Iron Manowi udaje się pstryknąć i wymazać Szalonego Tytana oraz jego flotę z istnienia. Jest jednak w tej scenie ogromny problem, który zauważyli fani na Reddicie. Mianowicie kilka sekund przed słowami "I am Iron Man", Thanos patrzy w kierunku rękawicy, a konkretnie kciuka, gdzie powinien być Kamień Czasu.

Thanos nie tylko nie zauważył, że go nie ma, ale także pstryknął, zakładając, że z Kamieniami wszystko jest okej:

Co ciekawe, sami twórcy "Avengers: Endgame" zauważyli ten dziwny splot zdarzeń, kiedy to kilka minut wcześniej Nebula mówi Thanosowi, że Avengers nie spodziewali się jego podróży w czasie i ataku na nich. Szalony Tytan odpowiada jej wówczas, że "Aroganci nigdy się tego nie spodziewają". Przyganiał kocioł garnkowi.

"Avengers: Endgame" zadebiutował w kinach 25 kwietnia 2019 roku i po kilku miesiącach od premiery stał się najlepiej zarabiającym filmem w historii kinematografii. Produkcja jest obecnie dostępna na platformie streamingowej Disney+.

