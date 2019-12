Film "Avengers: Endgame" potwierdził, że w MCU istnieje kosmiczny koński Thor

Czy po latach oczekiwań w końcu spełni się kolejne marzenie fanów Marvela i w jednym z filmów zobaczymy Beta Ray Billa? Niewykluczone, tym bardziej że w "Avengers: Endgame" pojawiła się namiastka tego niezwykłego i uwielbianego przez czytelników Marvel Comics bohatera.

"Avengers: Endgame" - czy w filmie pojawił się Beta Ray Bill?

Chociaż od premiery czwartej części "Avengers" minęło już sporo czasu, widzowie nadal są w stanie wyłapać ukryte w filmie smaczki dla miłośników komiksów Domu Pomysłów. Na serwisie Reddit jeden z użytkowników pochwalił się ciekawym znaleziskiem. Okazuje się, że w jednej ze scen filmu widzimy, jak Nebula i Gamora walczą z przedstawicielami mieszkańców planety Korbin.

Redditor uważa, że scena rozgrywa się na wcześniej wspomnianej planecie. Te przypuszczenia zdaje się potwierdzać fragment scenariusza filmu. Oznacza to, że Korbinianie są oficjalną rasą kosmitów występującą w kinowym uniwersum Marvela, a co za tym idzie, niebawem możemy zobaczyć najsłynniejszego ich przedstawiciela - Beta Ray Billa.

Kosmita zadebiutował 337. numerze "Thora" z 1983 roku i chociaż nigdy nie był postacią wiodącą, zdobył bardzo dużą popularność. Beta Ray Bill jest jednym z nielicznych przedstawicieli swojego gatunku, który przeżył kataklizm swojej planety, spowodowany działaniami ognistego demona Surtura. Bill został poddany cybernetycznemu wzmocnieniu i walczył z ognistymi potworami, stając się bohaterem swojego ludu.

W końcu stanął oko w oko z Thorem, którego z łatwością pokonał w walce. Zaciekawiony bronią swojego przeciwnika podniósł ją i otrzymał moce boga piorunów. Okazało się, że Bill jest godzien podniesienia Mjolnira, co nie uszło uwadze Odyna. Król Asgardu postanowił wynagrodzić dzielnego kosmitę, wręczając mu siostrzany młot o nazwie Stormbreaker.

To nie pierwszy raz, kiedy w produkcjach Marvela pojawiło się odniesienie do tej dziwnej postaci, często nazywanej Thorem z głową konia. Jego wizerunek można dostrzec na wieży planety Sakaar w filmie "Thor: Ragnarok". Fani MCU mają nadzieję, że filmowa wersja Beta Ray Billa pojawi się w pełnej krasie w 4. części przygód boga piorunów. W jednym z wywiadów Taika Waititi zdradził, że jego nowa produkcja będzie o wiele bardziej odważna i szalona. Te słowa idealnie pasują do herosa walczącego Strombreakerem.

"Thor: Love and Thunder" - kiedy premiera?

Waititi nie zdradził zbyt wielu szczegółów na temat "Thora 4". Wiadomo, że na pewno powrócą Chris Hemsworth, Tessa Thompson oraz Natalie Portman. Prawdopodobnie zobaczymy też drugoplanowych ulubieńców fanów MCU - Korga i Mieka. Dwaj kosmici zadebiutowali w "Ragnarok" oraz pojawili się u boku Odinsona w "Endgame". Wygląda na to, że na stałe dołączą do ekipy dawnego króla Asgardu. Na dalsze informacje na temat "Love and Thunder" musimy poczekać jeszcze kilkanaście miesięcy. Premiera filmu została zaplanowana dopiero na 5 listopada 2021 roku.

