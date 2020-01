Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" zarobił ogromną sumę. Ile wynosił wynik finansowy produkcji?

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" dołączył do grona filmów Disneya z 2019 roku, które zarobiły ponad miliard dolarów. Czy finał sagi Skywalkerów przebił rekord "Avengers: Endgame"?

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - ile zarobił film?

Chociaż poprzedni epizod "Star Wars" był przez wielu fanów bardzo krytykowany, IX epizod przyciągnął do kin niezliczoną ilość widzów. Jak podaje The Hollywood Reporter, zyski w globalnym box office to ponad miliard dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych produkcja zarobiła 481,3 miliona dolarów za sprzedane bilety. Pozostała część miliarda - 519,7 miliona dolarów to wynik finansowy z pozostałych części świata. Próg dziewięciu cyfr został przekroczony 28 dnia po premierze filmu. Stan finansowy "Skywalker. Odrodzenie" na 16 stycznia 2020 roku to 1,0001 miliarda dolarów.

Dla porównania film Riana Johnsona "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" osiągnął wynik 1,33 miliarda dolarów. Według analityków THR IX epizod nie pobije tego rekordu. Wstępne wyliczenia sugerują, że "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" finalnie zgromadzi od 1,2 do 1,25 miliarda dolarów. Produkcja nie przegoniła też rekordzisty 2019 roku - "Avengers: Endgame".

Nie zmienia to jednak faktu, że najnowsza część "Gwiezdnych Wojen" dołączyła do filmów Disneya sprzed ostatnich 12 miesięcy, które przekroczyły próg miliarda dolarów. Oprócz czwartej części "Avengers" na liście znalazły się "Król Lew", "Kraina lodu 2", "Kapitan Marvel", "Toy Story 4" i "Aladyn".

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - obsada

IX epizod "Star Wars" trafił do kin 19 grudnia 2019 roku. W filmie J.J. Abramsa wystąpili ponownie Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Billie Lourd oraz pośmiertnie Carrie Fisher. Do obsady dołączyli Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan i Keri Russell.

