Filmy Marvela "absolutnie" będą prezentowały mniejszości etniczne i seksualne

Szef Marvel Studios potwierdził, że studio jak najbardziej planuje zaprezentować widzom postaci LGBTQ w Marvel Cinematic Universe. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przedstawienie gejowskiej postaci w "Avengers: Endgame". Mężczyznę opowiadającego o swojej pierwszej od pięciu lat randce zagrał jeden z reżyserów, Joe Russo. Fragment według Kevina Feige jest jedynie "małym krokiem" w kierunku większej inkluzywności w nadchodzących filmach Marvela.

Pierwszym z nich ma być "The Eternals", w którym zobaczymy nie tylko homoseksualnego superbohatera, ale też postać transseksualną. Jak opowiedział Kevin Feige, pierwsze oznaki tej otwartości otrzymamy właśnie w produkcji od Chloe Zhao:

Jeden ze studentów obecnych na prelekcji Kevina Feige zapytał natomiast, czy sukces "Black Panthera" i "Kapitan Marvel" sugeruje większą dywersyfikację nie tylko wśród samych postaci w filmach, ale także wśród tytułowych postaci:

Za każdym razem, gdy robimy film, to mamy nadzieję, że będzie sukcesem i będziemy mogli zrobić kolejny. Taki jest zawsze pomysł. W tych dwóch filmach chcieliśmy pokazać szerzej świat, w którym obecnie pracujemy. Naszą intencją było kontynuowanie naszej serii tak, by moglibyśmy się skupić na innym typie filmów. Co nas cieszy, to że obydwie produkcje były ogromnymi hitami, co pokazało nam, że mieliśmy rację, a ludzie chcą oglądać historie opowiadane z perspektywy odmiennych postaci. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy też innych do tego, by opowiadali swoje historie inaczej. "