Od kilku miesięcy trwają pożary w Australii. Pożoga, która pochłonęła już miliony istnień nie ustaje, a oczy całego świata skierowane są w stronę strażaków, którzy robią co mogą by możliwie jak najbardziej zminimalizować straty. I ratować zwierzęta oraz ludzi. Słynny internetowy grafik, BossLogic, stworzył fan art, na którym widzimy jednego z bohaterów Marvela, który postanowił dołączyć do pomocy.

Groot ratuje koalę z płonącego lasu. Zobaczcie wzruszający fan art

Groot raz już udowodnił, że ma wielkie serducho i gotów jest do poświęcenia, by ratować życie innych. Nic zatem dziwnego, że to właśnie on stał się bohaterem nowej grafiki BossLogica. Na fan arcie widzimy członka Strażników Galaktyki, który narażając własne życie (przypominamy, że Groot jest humanoidalnym drzewem), ratuje koalę z płonącego lasu. Grafika pojawiła się na instagramowym profilu artysty i wzbudziła zachwyt internautów. Pod wrażeniem był nawet reżyser "Strażników...", James Gunn, który udostępnił post na swoim profilu.

To jednak nie pierwsze dzieło słynnego grafika, które nawiązuje do koszmaru rozgrywającego się w Australii. BossLogic uhonorował również autentycznych bohaterów. Jeden z jego fan artów składa hołd strażakom walczącym z żywiołem, zapewniając, że są to ludzie godni dzierżenia legendarnego młota Thora.

