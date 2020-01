Gwiazda "Słonecznego patrolu" dołączyła do obsady "Matriksa 4". W kogo się wcieli?

Fani "Matriksa" od miesięcy czekają na kolejne nowe informacje na temat czwartej części serii, która po latach przerwy powraca do kin. Według najnowszych doniesień, do obsady filmu dołączyła kolejna aktorka. Tym razem chodzi o zupełnie nowe nazwisko, które do tej pory nie było kojarzone z kultową trylogią science fiction.

"Matrix 4" - Priyanka Chopra w obsadzie filmu

Jak podaje Variety, trwają negocjacje z Priyanką Choprą, która ma dołączyć do głównej obsady nowego "Matriksa". Na razie nie wiadomo, w jaką postać miałaby się wcielić aktorka. Jeśli rozmowy z producentami pójdą pomyślnie, Chopra dołączy do takich gwiazd jak Keanu Reeves, Carrie Ann-Moss i Jada Pinkett Smith, których obecność w nadchodzącym "Matriksie" oficjalnie potwierdzono.

Priyanka Chopra w 2016 roku została pierwszą aktorką urodzoną w Indiach, która dostała główną rolę w amerykańskiej produkcji. Chodzi o serial "Quantico", w którym wcieliła się w agentkę FBI Alex Parrish. W swojej karierze wystąpiła jeszcze w takich filmach jak "Baywatch. Słoneczny patrol", "Jak romantycznie!", czy "The Sky is Pink". Jest również zaangażowana w nadchodzący film Netfliksa "We Can Be Heroes" w reżyserii Robert Rodriguez. Zanim zaczęła pracę w Hollywood, była popularną aktorką bollywoodzką.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Czy Chopra rzeczywiście trafi do obsady "Matriksa 4"? Przekonamy się niebawem. W filmie Lany Wachowski w pozostałych rolach wystąpią Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick i Jonathan Groff. Fabuła jest na razie okryta tajemnicą. Premiera została zaplanowana na 21 maja 2021 roku.

