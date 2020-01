Gwiazdor "Good Omens" nowym Lucyferem? Zastąpi ulubieńca fanów!

O tym, że Netflix pracuje nad ekranizacją "Sandmana" informowaliśmy was już jakiś czas temu. Pojawiły się wówczas przypuszczenia, że w produkcji pojawi się Lucyfer. Jeśli wierzyć pogłoskom, tak właśnie się stanie. Będzie to jednak zupełnie nowa interpretacja antybohatera. W jego roli miałby bowiem wystąpić nie Tom Ellis, a gwiazdor serialu "Good Omens".

Gwiazdor "Good Omens" zostanie nowym Lucyferem?

"Sandman" będzie adaptacją popularnego komiksu Neila Gaimana, który ma pracować również nad serialem. Komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Vertigo (imprintu DC) i traktuje o losach Morfeusza - personifikacji snu. W powieści graficznej zadebiutował również Lucyfer Morningstar, który - jak donosi portal We Got This Covered - ma się pojawić również w serialu. Fani antybohatera zakładali, że przyjdzie nam zobaczyć gościnny występ Toma Ellisa, który odgrywa już tę rolę we własnym serialu. Okazuje się jednak, że nic z tych rzeczy.

Zgodnie z pogłoskami, do roli Lucyfera rozważany jest Michael Sheen. Taki obrót spraw nie powinien nikogo dziwić, w końcu aktor przyjaźni się z Neilem Gaimanem i niejednokrotnie z nim współpracował. Co więcej, występ w roli Morningstara byłby ciekawą alternatywą do jego występu w "Good Omens", gdzie wcielał się w świętoszkowatego anioła Azirafala.

"Sandman" będzie częścią DC Extended Universe?

We Got This Covered podzieliło się też inną, równie ciekawą informacją. Według ich źródła netfliksowy "Sandman" ma należeć do DC Extended Universe, co oznacza, że możemy liczyć na gościnne występy Lucyfera w filmach. Istotnym słowem jest tutaj "gościnne". Połączenie serialu z DCEU ma bowiem przypominać "The Defenders" z MCU - egzystowanie w tym samym uniwersum, jednak bez większych nawiązań.

Przybliżona data premiery "Sandmana" nie jest obecnie znana. Nie wiemy również, kto wcieli się w rolę Morfeusza. Wiemy tylko, że showrunnerem został scenarzysta "Wonder Woman" - Allan Heinberg, zaś role producentów wykonawczych pełnią Neil Gaiman i David S. Goyer.

