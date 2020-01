Gwiazdor "Jokera" aresztowany. Za co policja zatrzymała Joaquina Phoenixa?

Aktor Joaquin Phoenix został aresztowany jako jeden z setek uczestników kolejnego marszu przeciwko zmianom klimatu, który ponownie zorganizowała Jane Fonda. Zaangażowanie gwiazdora "Jokera" ma pokrycie z jego przemową, którą wygłosił podczas gali wręczenia Złotych Globów 2020.

Zmiany klimatu, przed którymi od dekad ostrzegali naukowcy, są obecnie faktem. Co roku środowisko naturalne radykalnie się przeistacza, prowadząc nie tylko do nagłego zanikania całych ekosystemów, ale również powodując ogromne katastrofy, pochłaniające ludzkie życia. Wystarczy zresztą zwrócić swój wzrok na pożary lasów w Australii, które zaczęły trawić kontynent na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku.

Joaquin Phoenix, dla którego walka o zachowanie środowiska naturalnego to niezwykle ważny aspekt życia, postanowił wykorzystać swoją popularność, by nagonić problem wciąż ignorowany przez tysiące ludzi na całym świecie. Z tego powodu wziął udział w proteście, który odbył się na ulicach Waszyngtonu.

Jak podaje portal Deadline, Phoenix był jedną z osób zatrzymanych przez policję. Wśród aresztowanych znalazł się również inny aktor - Martin Sheen. Kilka dni przed aresztowaniem Phoenix wygłosił poruszającą mowę podczas odebrania Złotego Globu za tytułową rolę w filmie "Joker", w której również nawiązał do zmieniającego się na naszych oczach klimatu.

Czasami zastanawiamy się, co możemy zrobić w tej walce przeciwko zmianom klimatu. Jest coś, co możecie zrobić dziś i jutro, przez dokonanie decyzji na temat tego, co jecie. Są rzeczy, których nie jestem w stanie uniknąć. Przyleciałem tu dziś samolotem, czy raczej wczoraj wieczorem, ale jedną z rzeczy, którą mogę zmienić, są moje nawyki żywieniowe. "