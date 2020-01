Gwiazdy kina zareagowały na śmierć Kobe'ego Bryanta: "jego legenda będzie wieczna"

Kobe często był nazywany "największą gwiazdą Los Angeles" i trudno było się z tym nie zgodzić. Na mecze Lakers pod wodzą Bryanta przychodzili wszyscy celebryci z Miasta Aniołów, którzy podziwiali w akcji jednego z najlepszych zawodników w historii. Z powodu jego tragicznej śmierci, aktorzy postanowili oddać hołd Kobe'emu i podziękować za tyle szczęśliwych wspomnień, które koszykarz zapewnił fanom sportu nie tylko w LA, ale też na całym świecie.

Jedną z tych osób był Jack Nicholson, który był oddanym fanem Lakers. Aktor został poproszony o komentarz dla telewizji CBSLA i widocznie wzruszony opowiedział o swoim pierwszym spotkaniu z legendarnym koszykarzem:

"

Moja reakcja jest taka sama, jak całego LA. Kiedy myślisz, że wszystko gra, a tak naprawdę masz wielką dziurę w ścianie. Byłem tak przyzwyczajony do oglądania i rozmawiania z Kobe'em... to zabija. To po prostu wstrząsające wydarzenie.

Pierwszy raz, gdy to spotkałem, to dałem mu piłkę i zapytałem, czy chciał żebym mu ją podpisał. Popatrzył na mnie, jakbym był szalony. Siedziałem tuż za nim i patrzyłem jak rzucał. Od razu wiedziałem, która piłka wpadnie, a która nie. "