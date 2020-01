"Gwiezdne Wojny IX": w filmie zginęła kultowa postać. Nikt tego nie zauważył

Chociaż od kiedy prawa do "Gwiezdnych Wojen" posiada Disney, uniwersum trochę się zmniejszyło, uniwersum stworzone przez George'a Lucasa jest nadal ogromne. W nowej trylogii pojawiło się kilku bohaterów z klasycznych "Star Wars". Wielu z nich powróciło tylko po to, by pożegnać się z fanami na zawsze. Należy do nich kosmita o imieniu Nien Nunb.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Nien Nunb nie żyje

W ostatnim epizodzie sagi Skywalkerów na dużym ekranie pojawiło się wielu bohaterów, którzy ostatni raz widziani byli grubo ponad 30 lat temu. Oczywiście ich występy były potraktowane jako puszczenie oka do wiernych fanów "Gwiezdnych Wojen" i większość klasycznych postaci pojawia się dosłownie na kilka sekund. Nie oznacza to jednak, że nie przyczynili się do zwycięstwa nad siłami ciemności. Nawet jeśli musieli poświęcić przy tym życie.

Lando Carlissian, Wedge Antilles i Wicket W. Warrick to nie jedyni bohaterowie oryginalnych "Gwiezdnych Wojen", który powrócił w IX epizodzie. Nie zabrakło też kosmity o charakterystycznym wyglądzie, który był drugim pilotem Lando podczas bitwy o Endor. Mowa o Nien Nunbie, który ponownie połączył siły z rebeliantami, tym razem walcząc z wojskami Imperatora na planecie Exegol.

Niestety Nien Nunb zginął podczas walki w momencie, kiedy Palpatine zaprezentował swoją potężną siłę, ciskając piorunami Mocy w niebo nad ruinami świątyni Sithów. Ten spektakularny atak znacznie osłabił wojska Ruchu Oporu, niszcząc wiele statków rebelii. Bystroocy fani byli w stanie dostrzec, że statek, który pilotował Nunb - Tantive IV został zestrzelony błyskawicą. Ulubieniec fanów oryginalnej trylogii stracił kontrolę nad pojazdem i zginął w eksplozji wraz ze swoim drugim pilotem Urcosem Furdamem. Tę smutną informację potwierdza powieść "The Rise of Skywalker: Expanded Edition", która jest uzupełnieniem fabuły filmu J.J. Abramsa.

Niestety twórcy filmu postanowili nie pokazywać momentu śmierci Nunba, więc większość widzów nie zdaje sobie sprawy z losu bohatera. Niewykluczone jednak, że scena jego zgonu zostanie umieszczona w dodatkach domowej edycji filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

