"Gwiezdne wojny IX" - którzy Jedi odezwali się do Rey w finale filmu?

Scena w bardzo ładny sposób podsumowywała sagę o Skywalkerach, przypominając nam o wielkich postaciach z poprzednich epizodów. W końcu dowiedzieliśmy się, że wśród osób odzywających się do Rey znaleźli się: Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi (w wersji Ewana McGregora i Aleca Guinessa), Qui-Gon Jin, Mace Windu, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Mistrz Yoda, Aalya Secura, Adi Gallia, Luminara Unduli i Kanan Jarrus.

Duchy Jedi w Gwiezdnych wojnach IX

Na temat głosów wypowiedzieli się twórcy scenariusza do "Gwiezdnych wojen IX", czyli Chris Terrio i J.J. Abrams. Ten pierwszy zabrał głos w rozmowie z portalem Comicbook.com, gdzie wyjaśnił, że one były obecne w skrypcie od początku, a większe zmiany wprowadzono do zakończenia, w którym widzimy duchy Luke'a i Lei na Tattooine, gdzie Rey chowa w piasku ich miecze świetlne:

" Chociaż pod koniec filmu widzimy tylko bliźniaki, to stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej ze względu na obecność Lei - też była Jedi i też stała się jednością z Mocą. Nie byłoby dziwne, gdybyśmy zobaczyli za nimi wszystkich Jedi, bo w końcu oni też pomogli Rey, ale mógłby to być lekki szok wizualny - oni nie byli częścią przygód Luke'a, Lei i Rey. "

Terrio dodał również, że głosy Jedi w pojedynku z Palpatine'em były wystarczającym hołdem dla poprzednich generacji Jedi, a pojawienie się Luke'a i Lei na końcu było bardziej osobiste - w końcu obydwoje byli mistrzami dziewczyny:

" Spędziliśmy godziny i godziny debatując nad tym. Stwierdziliśmy, że dramatycznie najlepiej będzie, gdy usłyszymy głosy Jedi w walce z Palpatine'em, kiedy Rey traci już nadzieję. Zobaczenie ich na końcu byłoby wspaniałe, ale dwójka Skywalkerów działała jeszcze lepiej. Rey była w unikalnej pozycji, bo trenowali ją oboje. To Luke i Leia stają na końcu razem, bo w momencie walki z Imperatorem dzierżyła w końcu dwa miecze Skywalkerów. "

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" pojawił się w kinach 19 grudnia 2019 roku. Główne role w filmie zagrali Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Ian McDermid, Mark Hamill i Carrie Fisher.

