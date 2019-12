"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - aktywiści wtargnęli na premierę filmu

Aktywiści ubrali się jak bohaterowie z filmów Star Wars i dotarli na premierę w Londynie. Pochodzili z bristolskiego odłamu grupy Extinction Rebellion. Według relacji świadków, członkowie ugrupowania wdarli się na premierę, wpadli na niebieski dywan rozłożony na Leicester Square, a następnie położyli się na ziemi i zaczęli krzyczeć na twórców filmu, by ci "powiedzieli prawdę o zmianie klimatu".

Rzecznik prasowy ER wypowiedział się o sprawie na łamach portalu NME, gdzie przyznał, że aktywiści nie planowali zablokować premiery filmu, ale postarali się, by ich głos został usłyszany. Do sieci trafiło nagranie przedstawiające sytuację:

W gazecie "Independent" pojawił się komentarz założyciela #FilmStrikeforClimate, Alfiego Warrena-Knighta na temat całej sytuacji:

"

Na szczycie politycznym w Dubaju, Harrison Ford powiedział: "Zmagamy się, jak sądzę, z największym moralnym kryzysem naszych czasów". Przemysł filmowy musi pokazać, że jasna przyszłość jest wciąż możliwa i zainspirować ludzi, by stanąć do walki ze "Złym Imperium". Potrzebujemy radykalnych zmian w kulturze i systemie, aby zapobiec klimatycznemu i ekologicznemu załamaniu. Musimy stanąć razem, by poprawić nasze szanse na dobrą przyszłość. "