"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" numerem 1 polskiego box office

Tuż przed tegorocznymi świętami miała miejsce premiera ostatniej części najnowszej trylogii Gwiezdnych wojen - "Skywalker. Odrodzenie". Produkcja, podobnie jak każda z uniwersum stworzonego przez Georga Lucasa, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem fanów w różnym wieku. Film kończy epopeję zapoczątkowaną w latach 70. zamykając historię o zakonie Jedi walczącym z Ciemną Stroną Mocy.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" na 1 miejscu polskiego box office

Zakończenie kultowej serii w pierwszy weekend po premierze obejrzało aż 627 tysięcy widzów w całej Polsce. Dało to produkcji pierwsze miejsce w rodzimym box office. Dziewiąty epizod Gwiezdnych wojen znalazł się także na szczycie zestawienia w Stanach oraz na świecie. Łączny przychód filmu na świecie wyniósł 373, 5 miliona dolarów, wyprzedzając tym samym srebrnego medalistę - "Jumanji: The Next Level" o niemal 62 miliony zielonych.

Mimo sukcesów najnowszego filmu o walce dobra ze złem w Odległej Galaktyce, produkcja osiągnęła wyraźnie gorsze wyniki niż przewidywali specjaliści. "Skywalker. Odrodzenie" wypadł także najsłabiej na tle pozostałych dwóch części najnowszej trylogii. Co ciekawe, 50% przychodu weekendowego filmu przypada na dzień premiery. Analitycy sugerują, że może mieć to związek z bardzo złymi opiniami, które zalały internet w dniu wejścia produkcji do kin.

