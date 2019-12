Harrison Ford i Billy Dee Williams spotkali się po latach na premierze filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" [ZDJĘCIE]

"40 lat minęło jak jeden dzień" - śpiewał kiedyś Andrzej Rosiewicz w utworze do serialu "Czterdziestolatek". Te słowa idealnie pasują do spotkania po latach, które miało miejsce na oficjalnej premierze filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Chodzi o sytuację, która wydarzyła się pomiędzy Harrisonem Fordem i Billym Dee Williamsem.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Harrison Ford i Billy Dee Williams na premierze filmu

Aktorzy po raz pierwszy poznali się ponad 40 lat temu na planie filmu "Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje". Ford powrócił do roli Hana Solo, a Williams wcielił się w nową postać - Lando Calrissiana. Dawny przyjaciel przemytnika początkowo zdradził głównych bohaterów, ale w "Powrocie Jedi" dostał szansę, by odkupić swoje dobre imię, walcząc u boku protagonistów z siłami Imperium.

Williams powrócił do swojej roli w IX epizodzie. Z tego powodu był obecny na oficjalnej premierze filmu. Podobnie jak Ford, którego bohater, co prawda zginął w "Przebudzeniu Mocy", ale nadal jest zapraszany na pokazy filmów związanych ze "Star Wars". Obaj aktorzy wykorzystali tę okazję do pogawędki oraz wspólnego zdjęcia, które trafiło na Twittera Williamsa.

Chociaż Lando i Han nie mieli okazji spotkać się na planie nowych "Gwiezdnych Wojen", nadrobili to na premierze zakończenia gwiezdnej sagi.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - kiedy premiera?

Film J.J. Abramsa trafił już na ekrany kin na całym świecie 19 grudnia 2019 roku. W rolach głównych wystąpili Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Keri Russell, Matt Smith, Anthony Daniels, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Richard E. Grant oraz pośmiertnie Carrie Fisher.

