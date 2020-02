Harrison Ford jest wciąż gotowy do "Indiany Jonesa 5". Kiedy film trafi w końcu do kin?

O tym, że powstanie piąta część przygód nieustraszonego archeologa Indiany Jonesa było wiadomo już od dawna. Przedstawiciele Lucasfilm zapowiedzieli produkcję kilka lat temu, jednak do tej pory kontynuacja nie trafiła na ekrany kin. Według najnowszych informacji Harrison Ford nadal jest zaangażowany w przedsięwzięcie, a szefowa wytwórni potwierdziła, że film nie będzie rebootem serii. Kiedy rozpoczną się zdjęcia do "Indiany Jonesa 5"?

Jak podaje BBC, prezeska Lucafilm Kathleen Kennedy, potwierdziła, że kolejna przygoda Indy'ego powstaje i uspokoiła fanów w kilku kwestiach. Po pierwsze w tytułowej roli ponownie zobaczymy Harrisona Forda. Aktor czeka, aż wejdzie na plan. Po drugie reżyserem filmu jest Steven Spielberg - twórca poprzednich czterech części. Po trzecie scenariusz do filmu nadal nie został ukończony, co spowodowało opóźnienie prac nad "Indianą Jonesem 5".

"

Pracujemy nad filmem. Stworzymy taki scenariusz, jaki chcieliśmy i wtedy będziemy gotowi do dalszego działania. Harrison Ford nadal jest obecny w tym przedsięwzięciu. To nie jest reboot, to kontynuacja... [Harrison] nie może się doczekać. "